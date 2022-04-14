Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Smell Token (SML) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Smell Token (SML) -rahakkeen tiedot Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Virallinen verkkosivusto: https://www.smelltoken.com/ Valkoinen paperi: https://www.smelltoken.com/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Osta SML-rahaketta nyt!

Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Smell Token (SML) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 Nykyinen hinta: $ 0.0002133 $ 0.0002133 $ 0.0002133 Lue lisää Smell Token (SML) -rahakkeen hinnasta

Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SML-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SML-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SML-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SML-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SML-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Smell Token (SML) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SML-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SML-rahakkeita MEXCistä nyt!

Smell Token (SML) -rahakkeen hintahistoria SML -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SML-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SML-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SML-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SML-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SML-rahakkeen hintaennuste nyt!

