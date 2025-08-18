Lisätietoja SML-rahakkeesta

Smell Token-logo

Smell Token – hinta (SML)

1SML - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Smell Token (SML) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:56:57 (UTC+8)

Smell Token (SML) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-4.65%

-4.65%

Smell Token (SML) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002096. Viimeisen 24 tunnin aikana SML on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002091 ja korkeimmillaan $ 0.0002132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SML-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.280460328142627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000012748255874351.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SML on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -4.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smell Token (SML) -rahakkeen markkinatiedot

MATIC

Smell Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.02K. SML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 12000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.52M.

Smell Token (SML) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smell Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000799-0.38%
30 päivää$ -0.0000125-5.63%
60 päivää$ +0.0000271+14.84%
90 päivää$ +0.00003+16.70%
Smell Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SML-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000799 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Smell Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000125 (-5.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Smell Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SML-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000271 (+14.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Smell Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00003 (+16.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Smell Token (SML)?

Tarkista Smell Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Smell Token (SML)

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Smell Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smell Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SML-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Smell Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Smell Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Smell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smell Token (SML) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smell Token (SML) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smell Token-rahakkeelle.

Tarkista Smell Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikka

Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SML-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Smell Token (SML) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Smell Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Smell Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SML paikallisiin valuuttoihin

Smell Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Smell Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Smell Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smell Token”

Paljonko Smell Token (SML) on arvoltaan tänään?
SML-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002096 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SML-USD-parin nykyinen hinta?
SML -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002096. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smell Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SML markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SML-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SML saavutti ATH-hinnaksi 28.280460328142627 USD.
Mikä oli SML-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SML-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000012748255874351 USD.
Mikä on SML-rahakkeen treidausvolyymi?
SML-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.02K USD.
Nouseeko SML tänä vuonna korkeammalle?
SML saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SML-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:56:57 (UTC+8)

Smell Token (SML) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

