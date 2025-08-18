Smell Token (SML) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002096. Viimeisen 24 tunnin aikana SML on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002091 ja korkeimmillaan $ 0.0002132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SML-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.280460328142627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000012748255874351.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SML on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -4.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Smell Token (SML) -rahakkeen markkinatiedot
No.4211
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 68.02K
$ 68.02K$ 68.02K
$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M
0.00
0.00 0.00
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
0.00%
MATIC
Smell Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.02K. SML-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 12000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.52M.
Smell Token (SML) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smell Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000000799
-0.38%
30 päivää
$ -0.0000125
-5.63%
60 päivää
$ +0.0000271
+14.84%
90 päivää
$ +0.00003
+16.70%
Smell Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SML-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000799 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Smell Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000125 (-5.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Smell Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SML-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000271 (+14.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Smell Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00003 (+16.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Smell Token (SML)?
Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.
Smell Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smell Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SML-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Smell Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Smell Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Smell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Smell Token (SML) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smell Token (SML) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smell Token-rahakkeelle.
Smell Token (SML) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SML-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Smell Token (SML) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Smell Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Smell Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.