Cardano (ADA) -rahakkeen tokenomiikka
Cardano (ADA) -rahakkeen tiedot
Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.
Cardano (ADA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Cardano (ADA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Cardano (ADA) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten ADA-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Cardano’s ADA token economics are designed to balance decentralization, incentivize network participation, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, as well as unlocking schedules.
1. Issuance Mechanism
- Initial Coin Offering (ICO):
Cardano conducted a multi-stage ICO from September 2015 to February 2017, selling ~25.93 billion ADA (~57.6% of the max supply). ADA became available in purchasers’ wallets at network launch in September 2017.
- Staking Rewards:
At launch, ~13.9 billion ADA (~31% of max supply) was set aside as a reserve for staking rewards. New ADA is issued as staking rewards, distributed to stakers and the treasury, until the max supply of 45 billion ADA is reached.
- No Ongoing Inflation:
ADA has a capped supply of 45 billion tokens. Once all tokens are distributed, no new ADA will be minted.
2. Allocation Mechanism
Genesis and Ongoing Allocation
|Allocation Category
|% of Max Supply
|Description / Recipients
|ICO/Public Sale
|~58%
|Sold to public via multi-stage ICO
|Staking Rewards Reserve
|~31%
|For incentivizing network participation
|Team & Founders
|~11%
|IOHK, EMURGO, Cardano Foundation
Genesis Block Breakdown
|Recipient/Tranche
|% of Max Supply
|Tranche 1
|33%
|Tranche 2
|25%
|EMURGO
|19%
|IOHK
|10%
|Tranche 4
|8%
|Tranche 3
|4%
|Tranche 3.5
|1%
|Cardano Foundation
|7%
Note: Tranches represent different sale rounds and allocations to early backers.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Network Fees:
ADA is used to pay transaction fees, calculated as a function of transaction size and a minimum constant fee.
- Staking and Delegation:
ADA holders can run stake pools or delegate to existing pools. Rewards are distributed at the end of each five-day epoch, sourced from transaction fees and a portion of the reserve.
- Governance:
ADA is used for on-chain governance (e.g., Project Catalyst), where holders vote on proposals and receive rewards for participation.
- Smart Contract Collateral:
ADA is used as collateral for smart contract execution, especially for phase-2 (Plutus) scripts. Collateral is only collected if a transaction fails validation.
- DeFi and DApps:
ADA is used as collateral, liquidity, and for payments within Cardano’s DeFi ecosystem.
4. Locking Mechanism
- Token Locking:
Introduced with the Allegra upgrade, token locking allows ADA to be reserved for specific purposes, such as:
- Voting: ADA is locked to represent voting rights in governance.
- Smart Contracts: ADA can be locked as part of contract execution or to mint new assets.
- Deal Settlement: Used in escrow or conditional agreements.
- Staking:
ADA delegated for staking is not technically locked—holders retain full spending power and can move their ADA at any time, but rewards are based on the amount staked at the epoch snapshot.
5. Unlocking Time
- ICO and Team Allocations:
ADA distributed via the ICO and to founding entities was unlocked at network launch (September 2017).
- Staking Rewards:
Distributed continuously at the end of each epoch, with the reserve gradually depleting as rewards are paid out.
- No Vesting for Delegators:
ADA staked or delegated is not subject to a lock-up period; it can be withdrawn or re-delegated at any time.
- Smart Contract/Collateral Locking:
ADA locked as collateral or for smart contracts is released according to contract conditions (e.g., after contract execution or voting period ends).
6. Circulating and Total Supply
|Metric
|Value (as of May 2024)
|Circulating Supply
|~33.2 billion ADA
|Max Supply
|45 billion ADA
7. Additional Notes
- No Superuser Privileges:
There is no evidence of superuser functions (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA) in Cardano’s protocol.
- Decentralization:
Cardano’s staking mechanism and the “k parameter” incentivize decentralization by capping rewards for oversaturated pools, encouraging delegation to smaller pools.
Summary Table: Cardano Token Economics
|Aspect
|Details
|Issuance
|Multi-stage ICO, staking rewards from reserve, capped at 45B ADA
|Allocation
|58% ICO, 31% staking rewards, 11% team/founders (IOHK, EMURGO, Foundation)
|Usage
|Network fees, staking/delegation, governance, smart contract collateral, DeFi
|Incentives
|Staking rewards, governance rewards, DeFi participation
|Locking
|For governance, smart contracts, deal settlement; staking is non-custodial (not locked)
|Unlocking
|ICO/team allocations unlocked at launch; staking rewards ongoing; contract locks per use
|Circulating Supply
|~33.2B ADA (May 2024)
|Max Supply
|45B ADA
This structure ensures a robust, decentralized, and incentive-aligned ecosystem for Cardano, supporting both network security and broad participation.
Cardano (ADA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Cardano (ADA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ADA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ADA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ADA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ADA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
