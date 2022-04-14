DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DEF-AI (DEFAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen tiedot DEF-AI is a decentralized AI infrastructure protocol that enables intelligent, real-time computation within the blockchain ecosystem. It connects AI workload requests to a distributed network of GPU-powered compute nodes using on-chain routing and smart contracts. This allows developers to integrate advanced AI capabilities—such as image generation, natural language processing, and data analytics—directly into decentralized applications (dApps). Virallinen verkkosivusto: https://def-ai.io/ Valkoinen paperi: https://def-ai-organization.gitbook.io/def-ai-organization/launch-model/core-features Block Explorer: https://solscan.io/token/HwFh2kN2rYPKxzHRCFYB5qQ8rYomMs4jp968oe6FQubZ Osta DEFAI-rahaketta nyt!

DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 112.20K $ 112.20K $ 112.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05699 $ 0.05699 $ 0.05699 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0001122 $ 0.0001122 $ 0.0001122 Lue lisää DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen hinnasta

DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DEF-AI (DEFAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEFAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEFAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

