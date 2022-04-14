Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Smart Blockchain (SMART) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tiedot Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Virallinen verkkosivusto: https://smartblockchain.com/en/ Valkoinen paperi: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Block Explorer: https://smartexplorer.com/ Osta SMART-rahaketta nyt!

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 60.78B $ 60.78B $ 60.78B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Nykyinen hinta: $ 0.006753 $ 0.006753 $ 0.006753 Lue lisää Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen hinnasta

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SMART-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMART-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SMART-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMART-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen hintahistoria SMART -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SMART-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

