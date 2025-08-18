Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00552. Viimeisen 24 tunnin aikana SMART on vaihdellut alimmillaan $ 0.005223 ja korkeimmillaan $ 0.006152 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0117409485813595, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000631073698012632.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SMART on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +1.67% 24 tunnin aikana ja -35.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Smart Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 287.93K. SMART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 9000010200000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.68B.
Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.
Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
