Lisätietoja SMART-rahakkeesta

SMART-rahakkeen hintatiedot

SMART-rahakkeen valkoinen paperi

SMART-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SMART-rahakkeen tokenomiikka

SMART-rahakkeen hintaennuste

SMART-rahakkeen historia

SMART-osto-opas

SMART/fiat-valuuttamuunnin

SMART-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Smart Blockchain-logo

Smart Blockchain – hinta (SMART)

1SMART - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005519
$0.005519$0.005519
+1.67%1D
USD
Reaaliaikainen Smart Blockchain (SMART) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:35:31 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005223
$ 0.005223$ 0.005223
24 h:n matalin
$ 0.006152
$ 0.006152$ 0.006152
24 h:n korkein

$ 0.005223
$ 0.005223$ 0.005223

$ 0.006152
$ 0.006152$ 0.006152

$ 0.0117409485813595
$ 0.0117409485813595$ 0.0117409485813595

$ 0.000631073698012632
$ 0.000631073698012632$ 0.000631073698012632

+0.10%

+1.67%

-35.16%

-35.16%

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00552. Viimeisen 24 tunnin aikana SMART on vaihdellut alimmillaan $ 0.005223 ja korkeimmillaan $ 0.006152 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0117409485813595, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000631073698012632.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SMART on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +1.67% 24 tunnin aikana ja -35.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen markkinatiedot

No.3710

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 287.93K
$ 287.93K$ 287.93K

$ 49.68B
$ 49.68B$ 49.68B

0.00
0.00 0.00

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

0.00%

SMART

Smart Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 287.93K. SMART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 9000010200000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.68B.

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smart Blockchain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00009065+1.67%
30 päivää$ +0.001081+24.35%
60 päivää$ +0.000733+15.31%
90 päivää$ +0.004575+484.12%
Smart Blockchain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SMART-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00009065 (+1.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Smart Blockchain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001081 (+24.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Smart Blockchain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SMART-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000733 (+15.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Smart Blockchain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.004575 (+484.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Smart Blockchain (SMART)?

Tarkista Smart Blockchain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smart Blockchain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SMART-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Smart Blockchain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Smart Blockchain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Smart Blockchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smart Blockchain (SMART) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smart Blockchain (SMART) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smart Blockchain-rahakkeelle.

Tarkista Smart Blockchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikka

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Smart Blockchain (SMART) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Smart Blockchain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Smart Blockchain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SMART paikallisiin valuuttoihin

1 Smart Blockchain(SMART) - VND
145.2588
1 Smart Blockchain(SMART) - AUD
A$0.008556
1 Smart Blockchain(SMART) - GBP
0.0040848
1 Smart Blockchain(SMART) - EUR
0.0047472
1 Smart Blockchain(SMART) - USD
$0.00552
1 Smart Blockchain(SMART) - MYR
RM0.0232944
1 Smart Blockchain(SMART) - TRY
0.2259336
1 Smart Blockchain(SMART) - JPY
¥0.81696
1 Smart Blockchain(SMART) - ARS
ARS$7.2536112
1 Smart Blockchain(SMART) - RUB
0.4447464
1 Smart Blockchain(SMART) - INR
0.4817304
1 Smart Blockchain(SMART) - IDR
Rp90.4917888
1 Smart Blockchain(SMART) - KRW
7.7310912
1 Smart Blockchain(SMART) - PHP
0.3156336
1 Smart Blockchain(SMART) - EGP
￡E.0.2676096
1 Smart Blockchain(SMART) - BRL
R$0.0301944
1 Smart Blockchain(SMART) - CAD
C$0.0076728
1 Smart Blockchain(SMART) - BDT
0.6713424
1 Smart Blockchain(SMART) - NGN
8.4922992
1 Smart Blockchain(SMART) - COP
$22.25802
1 Smart Blockchain(SMART) - ZAR
R.0.0978144
1 Smart Blockchain(SMART) - UAH
0.2273136
1 Smart Blockchain(SMART) - VES
Bs0.75624
1 Smart Blockchain(SMART) - CLP
$5.3544
1 Smart Blockchain(SMART) - PKR
Rs1.5561984
1 Smart Blockchain(SMART) - KZT
2.9661168
1 Smart Blockchain(SMART) - THB
฿0.1802832
1 Smart Blockchain(SMART) - TWD
NT$0.1684152
1 Smart Blockchain(SMART) - AED
د.إ0.0202584
1 Smart Blockchain(SMART) - CHF
Fr0.004416
1 Smart Blockchain(SMART) - HKD
HK$0.0431112
1 Smart Blockchain(SMART) - AMD
֏2.112504
1 Smart Blockchain(SMART) - MAD
.د.م0.0497352
1 Smart Blockchain(SMART) - MXN
$0.1035552
1 Smart Blockchain(SMART) - SAR
ريال0.0207
1 Smart Blockchain(SMART) - PLN
0.0202032
1 Smart Blockchain(SMART) - RON
лв0.024012
1 Smart Blockchain(SMART) - SEK
kr0.0531024
1 Smart Blockchain(SMART) - BGN
лв0.0092736
1 Smart Blockchain(SMART) - HUF
Ft1.8852456
1 Smart Blockchain(SMART) - CZK
0.1168584
1 Smart Blockchain(SMART) - KWD
د.ك0.0016836
1 Smart Blockchain(SMART) - ILS
0.0188232
1 Smart Blockchain(SMART) - AOA
Kz5.0595768
1 Smart Blockchain(SMART) - BHD
.د.ب0.00207552
1 Smart Blockchain(SMART) - BMD
$0.00552
1 Smart Blockchain(SMART) - DKK
kr0.0354936
1 Smart Blockchain(SMART) - HNL
L0.1451208
1 Smart Blockchain(SMART) - MUR
0.2524296
1 Smart Blockchain(SMART) - NAD
$0.0978144
1 Smart Blockchain(SMART) - NOK
kr0.0561936
1 Smart Blockchain(SMART) - NZD
$0.0094392
1 Smart Blockchain(SMART) - PAB
B/.0.00552
1 Smart Blockchain(SMART) - PGK
K0.0228528
1 Smart Blockchain(SMART) - QAR
ر.ق0.0200928
1 Smart Blockchain(SMART) - RSD
дин.0.5573544

Smart Blockchain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Smart Blockchain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Smart Blockchain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smart Blockchain”

Paljonko Smart Blockchain (SMART) on arvoltaan tänään?
SMART-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00552 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SMART-USD-parin nykyinen hinta?
SMART -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00552. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smart Blockchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SMART markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SMART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SMART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SMART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SMART saavutti ATH-hinnaksi 0.0117409485813595 USD.
Mikä oli SMART-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SMART-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000631073698012632 USD.
Mikä on SMART-rahakkeen treidausvolyymi?
SMART-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 287.93K USD.
Nouseeko SMART tänä vuonna korkeammalle?
SMART saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SMART-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:35:31 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SMART-USD-laskin

Summa

SMART
SMART
USD
USD

1 SMART = 0.00552 USD

Treidaa SMART-rahaketta

SMARTUSDT
$0.005519
$0.005519$0.005519
+1.67%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu