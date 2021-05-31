SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOLANIUM (SLIM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen tiedot Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Virallinen verkkosivusto: https://www.solanium.io/ Valkoinen paperi: https://docs.solanium.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Osta SLIM-rahaketta nyt!

SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Nykyinen hinta: $ 0.04473 $ 0.04473 $ 0.04473 Lue lisää SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen hinnasta

SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SLIM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SLIM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SLIM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SLIM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SLIM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SLIM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SLIM-rahakkeita MEXCistä nyt!

SOLANIUM (SLIM) -rahakkeen hintahistoria SLIM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SLIM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SLIM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SLIM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SLIM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SLIM-rahakkeen hintaennuste nyt!

