SIX (SIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SIX (SIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SIX (SIX) -rahakkeen tiedot SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. Virallinen verkkosivusto: https://six.network/ Valkoinen paperi: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z Osta SIX-rahaketta nyt!

SIX (SIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SIX (SIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.97M $ 18.97M $ 18.97M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 850.97M $ 850.97M $ 850.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.29M $ 22.29M $ 22.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 Nykyinen hinta: $ 0.02229 $ 0.02229 $ 0.02229 Lue lisää SIX (SIX) -rahakkeen hinnasta

SIX (SIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SIX (SIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SIX (SIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIX-rahakkeita MEXCistä nyt!

SIX (SIX) -rahakkeen hintahistoria SIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

