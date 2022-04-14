OpenServ (SERV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OpenServ (SERV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OpenServ (SERV) -rahakkeen tiedot Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Virallinen verkkosivusto: https://openserv.ai Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Osta SERV-rahaketta nyt!

OpenServ (SERV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OpenServ (SERV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 53.19M $ 53.19M $ 53.19M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 672.38M $ 672.38M $ 672.38M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 79.11M $ 79.11M $ 79.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.08939 $ 0.08939 $ 0.08939 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 $ 0.001324754625465334 Nykyinen hinta: $ 0.07911 $ 0.07911 $ 0.07911 Lue lisää OpenServ (SERV) -rahakkeen hinnasta

OpenServ (SERV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OpenServ (SERV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SERV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SERV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SERV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SERV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SERV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OpenServ (SERV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SERV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SERV-rahakkeita MEXCistä nyt!

OpenServ (SERV) -rahakkeen hintahistoria SERV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SERV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SERV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SERV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SERV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SERV-rahakkeen hintaennuste nyt!

