Banana (BANANAS31) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Banana (BANANAS31) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Banana (BANANAS31) -rahakkeen tiedot Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Virallinen verkkosivusto: http://bananaforscale.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Osta BANANAS31-rahaketta nyt!

Banana (BANANAS31) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Banana (BANANAS31) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 70.20M $ 70.20M $ 70.20M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 70.20M $ 70.20M $ 70.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Nykyinen hinta: $ 0.00702 $ 0.00702 $ 0.00702 Lue lisää Banana (BANANAS31) -rahakkeen hinnasta

Banana (BANANAS31) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Banana (BANANAS31) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BANANAS31-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BANANAS31-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BANANAS31-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BANANAS31-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BANANAS31-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Banana (BANANAS31) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BANANAS31-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BANANAS31-rahakkeita MEXCistä nyt!

Banana (BANANAS31) -rahakkeen hintahistoria BANANAS31 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BANANAS31-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BANANAS31-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BANANAS31-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BANANAS31-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BANANAS31-rahakkeen hintaennuste nyt!

