Secretum (SER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Secretum (SER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Secretum (SER) -rahakkeen tiedot

Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp.

Virallinen verkkosivusto:
https://secretum.io/
Valkoinen paperi:
https://secretum.io/files/Secretum-litepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HNpdP2rL6FR6jM3bDxFX2Zo32D1YG2ZCztf9zzCrKMEX

Secretum (SER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Secretum (SER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.04K
$ 14.04K$ 14.04K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.4004
$ 3.4004$ 3.4004
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000500011563513939
$ 0.000500011563513939$ 0.000500011563513939
Nykyinen hinta:
$ 0.0001404
$ 0.0001404$ 0.0001404

Secretum (SER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Secretum (SER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.