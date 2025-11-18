Daystarter (DST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Daystarter (DST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:32:49 (UTC+8)
USD

Daystarter (DST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Daystarter (DST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 80.77M
$ 80.77M$ 80.77M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.36386
$ 0.36386$ 0.36386
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201
Nykyinen hinta:
$ 0.08077
$ 0.08077$ 0.08077

Daystarter (DST) -rahakkeen tiedot

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Virallinen verkkosivusto:
https://daystarter.life/
Valkoinen paperi:
https://doc.daystarter.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe3a46b2bc1d83c731d58cab765d3b45bce789095

Daystarter (DST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Daystarter (DST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DST-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Daystarter (DST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Daystarter (DST) -rahakkeen hintahistoria

DST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

