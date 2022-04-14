Scallop (SCA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Scallop (SCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Scallop (SCA) -rahakkeen tiedot Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders. Virallinen verkkosivusto: https://scallop.io/ Valkoinen paperi: https://docs.scallop.io/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Osta SCA-rahaketta nyt!

Scallop (SCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Scallop (SCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.10M $ 13.10M $ 13.10M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 121.15M $ 121.15M $ 121.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 27.03M $ 27.03M $ 27.03M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5473 $ 1.5473 $ 1.5473 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 Nykyinen hinta: $ 0.1081 $ 0.1081 $ 0.1081 Lue lisää Scallop (SCA) -rahakkeen hinnasta

Scallop (SCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Scallop (SCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

