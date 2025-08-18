Scallop (SCA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1052. Viimeisen 24 tunnin aikana SCA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1041 ja korkeimmillaan $ 0.1081 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.4898066080245465, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06093134134943106.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SCA on muuttunut +0.57% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Scallop (SCA) -rahakkeen markkinatiedot
No.1050
$ 12.74M
$ 12.74M$ 12.74M
$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K
$ 26.30M
$ 26.30M$ 26.30M
121.11M
121.11M 121.11M
250,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000
250,000,000 250,000,000
48.44%
SUI
Scallop-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.16K. SCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.11M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.30M.
Scallop (SCA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Scallop-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000294
+0.28%
30 päivää
$ -0.0174
-14.20%
60 päivää
$ +0.0172
+19.54%
90 päivää
$ -0.0382
-26.64%
Scallop-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SCA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000294 (+0.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Scallop 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0174 (-14.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Scallop-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0172 (+19.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Scallop-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0382 (-26.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Scallop (SCA)?
Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.
Scallop on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Scallop-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SCA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Scallop-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Scallop-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Scallop-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Scallop (SCA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scallop (SCA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scallop-rahakkeelle.
Scallop (SCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Scallop (SCA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Scallop:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Scallop MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.