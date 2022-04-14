Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Santos FC Fan Token (SANTOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tiedot The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Virallinen verkkosivusto: https://www.santosfc.com.br/ Valkoinen paperi: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Osta SANTOS-rahaketta nyt!

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 29.28M $ 29.28M $ 29.28M Kokonaistarjonta: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 65.58M $ 65.58M $ 65.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Kaikkien aikojen alin: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Nykyinen hinta: $ 2.186 $ 2.186 $ 2.186 Lue lisää Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen hinnasta

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SANTOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SANTOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SANTOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SANTOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SANTOS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SANTOS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SANTOS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen hintahistoria SANTOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SANTOS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SANTOS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SANTOS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SANTOS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SANTOS-rahakkeen hintaennuste nyt!

