Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.253
$ 2.253$ 2.253
24 h:n matalin
$ 2.411
$ 2.411$ 2.411
24 h:n korkein
$ 2.253
$ 2.253$ 2.253
$ 2.411
$ 2.411$ 2.411
$ 28.60482421951988
$ 28.60482421951988$ 28.60482421951988
$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856
-1.84%
-2.12%
-9.90%
-9.90%
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.304. Viimeisen 24 tunnin aikana SANTOS on vaihdellut alimmillaan $ 2.253 ja korkeimmillaan $ 2.411 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SANTOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.60482421951988, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.214084958845856.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SANTOS on muuttunut -1.84% viimeisen tunnin aikana, -2.12% 24 tunnin aikana ja -9.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen markkinatiedot
No.742
$ 30.86M
$ 30.86M$ 30.86M
$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M
$ 69.12M
$ 69.12M$ 69.12M
13.39M
13.39M 13.39M
30,000,000
30,000,000 30,000,000
30,000,000
30,000,000 30,000,000
44.64%
BSC
Santos FC Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.59M. SANTOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.39M ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.12M.
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Santos FC Fan Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0499
-2.12%
30 päivää
$ -0.004
-0.18%
60 päivää
$ +0.627
+37.38%
90 päivää
$ -0.213
-8.47%
Santos FC Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SANTOS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0499 (-2.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Santos FC Fan Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004 (-0.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Santos FC Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SANTOS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.627 (+37.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Santos FC Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.213 (-8.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Santos FC Fan Token (SANTOS)?
The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
Santos FC Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Santos FC Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SANTOS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Santos FC Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Santos FC Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Santos FC Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Santos FC Fan Token (SANTOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Santos FC Fan Token (SANTOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Santos FC Fan Token-rahakkeelle.
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikka
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SANTOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Santos FC Fan Token (SANTOS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Santos FC Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Santos FC Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.