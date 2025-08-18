Lisätietoja SANTOS-rahakkeesta

Santos FC Fan Token-logo

Santos FC Fan Token – hinta (SANTOS)

1SANTOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-2.12%1D
USD
Reaaliaikainen Santos FC Fan Token (SANTOS) -hintakaavio
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-1.84%

-2.12%

-9.90%

-9.90%

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.304. Viimeisen 24 tunnin aikana SANTOS on vaihdellut alimmillaan $ 2.253 ja korkeimmillaan $ 2.411 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SANTOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.60482421951988, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.214084958845856.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SANTOS on muuttunut -1.84% viimeisen tunnin aikana, -2.12% 24 tunnin aikana ja -9.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen markkinatiedot

No.742

44.64%

BSC

Santos FC Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.59M. SANTOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.39M ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.12M.

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Santos FC Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0499-2.12%
30 päivää$ -0.004-0.18%
60 päivää$ +0.627+37.38%
90 päivää$ -0.213-8.47%
Santos FC Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SANTOS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0499 (-2.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Santos FC Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004 (-0.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Santos FC Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SANTOS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.627 (+37.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Santos FC Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.213 (-8.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Santos FC Fan Token (SANTOS)?

Tarkista Santos FC Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Santos FC Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SANTOS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Santos FC Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Santos FC Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Santos FC Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Santos FC Fan Token (SANTOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Santos FC Fan Token (SANTOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Santos FC Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Santos FC Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikka

Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SANTOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Santos FC Fan Token (SANTOS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Santos FC Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Santos FC Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SANTOS paikallisiin valuuttoihin

Santos FC Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Santos FC Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Santos FC Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Santos FC Fan Token”

Paljonko Santos FC Fan Token (SANTOS) on arvoltaan tänään?
SANTOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.304 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SANTOS-USD-parin nykyinen hinta?
SANTOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.304. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Santos FC Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SANTOS markkina-arvo on $ 30.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SANTOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SANTOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.39M USD.
Mikä oli SANTOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SANTOS saavutti ATH-hinnaksi 28.60482421951988 USD.
Mikä oli SANTOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SANTOS-rahakkeen ATL-hinta oli 1.214084958845856 USD.
Mikä on SANTOS-rahakkeen treidausvolyymi?
SANTOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.59M USD.
Nouseeko SANTOS tänä vuonna korkeammalle?
SANTOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SANTOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Santos FC Fan Token (SANTOS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

