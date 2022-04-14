SAGA (SAGA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SAGA (SAGA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SAGA (SAGA) -rahakkeen tiedot Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability. Virallinen verkkosivusto: https://www.saga.xyz/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/saga Osta SAGA-rahaketta nyt!

SAGA (SAGA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SAGA (SAGA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 77.39M $ 77.39M $ 77.39M Kokonaistarjonta: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Kierrossa oleva tarjonta: $ 282.74M $ 282.74M $ 282.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 294.12M $ 294.12M $ 294.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.321 $ 5.321 $ 5.321 Kaikkien aikojen alin: $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 $ 0.18392457971073342 Nykyinen hinta: $ 0.2737 $ 0.2737 $ 0.2737 Lue lisää SAGA (SAGA) -rahakkeen hinnasta

SAGA (SAGA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SAGA (SAGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAGA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAGA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAGA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAGA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAGA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SAGA (SAGA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAGA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SAGA-rahakkeita MEXCistä nyt!

SAGA (SAGA) -rahakkeen hintahistoria SAGA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAGA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAGA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAGA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAGA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAGA-rahakkeen hintaennuste nyt!

