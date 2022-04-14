SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SAFE AnWang (SAFE4) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tiedot The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.anwang.com Valkoinen paperi: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Osta SAFE4-rahaketta nyt!

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Kaikkien aikojen alin: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Nykyinen hinta: $ 2.903 $ 2.903 $ 2.903 Lue lisää SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen hinnasta

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAFE4-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAFE4-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAFE4-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAFE4-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen hintahistoria SAFE4 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAFE4-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAFE4-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAFE4-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAFE4-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAFE4-rahakkeen hintaennuste nyt!

