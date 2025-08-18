SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.381. Viimeisen 24 tunnin aikana SAFE4 on vaihdellut alimmillaan $ 3 ja korkeimmillaan $ 3.669 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAFE4-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 68.40181061180506, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.3419666693271253.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SAFE4 on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -8.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen markkinatiedot
SAFE AnWang-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.66K. SAFE4-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2657730.94. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.99M.
SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SAFE AnWang-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00779
-0.22%
30 päivää
$ -1.567
-31.67%
60 päivää
$ -2.811
-45.40%
90 päivää
$ -5.48
-61.85%
SAFE AnWang-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SAFE4-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00779 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SAFE AnWang 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.567 (-31.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SAFE AnWang-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAFE4-rahakkeiden hinta muuttui $ -2.811 (-45.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SAFE AnWang-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -5.48 (-61.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.