SAFE AnWang-logo

SAFE AnWang – hinta (SAFE4)

1SAFE4 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.381
$3.381$3.381
-0.23%1D
USD
Reaaliaikainen SAFE AnWang (SAFE4) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:49:52 (UTC+8)

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3
$ 3$ 3
24 h:n matalin
$ 3.669
$ 3.669$ 3.669
24 h:n korkein

$ 3
$ 3$ 3

$ 3.669
$ 3.669$ 3.669

$ 68.40181061180506
$ 68.40181061180506$ 68.40181061180506

$ 1.3419666693271253
$ 1.3419666693271253$ 1.3419666693271253

-0.42%

-0.22%

-8.08%

-8.08%

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.381. Viimeisen 24 tunnin aikana SAFE4 on vaihdellut alimmillaan $ 3 ja korkeimmillaan $ 3.669 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAFE4-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 68.40181061180506, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.3419666693271253.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAFE4 on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -8.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen markkinatiedot

No.4064

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 146.66K
$ 146.66K$ 146.66K

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

0.00
0.00 0.00

2,657,730.94
2,657,730.94 2,657,730.94

BSC

SAFE AnWang-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.66K. SAFE4-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2657730.94. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.99M.

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SAFE AnWang-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00779-0.22%
30 päivää$ -1.567-31.67%
60 päivää$ -2.811-45.40%
90 päivää$ -5.48-61.85%
SAFE AnWang-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SAFE4-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00779 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SAFE AnWang 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.567 (-31.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SAFE AnWang-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAFE4-rahakkeiden hinta muuttui $ -2.811 (-45.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SAFE AnWang-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -5.48 (-61.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SAFE AnWang (SAFE4)?

Tarkista SAFE AnWang-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SAFE AnWang (SAFE4)

The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem.

SAFE AnWang on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SAFE AnWang-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SAFE4-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SAFE AnWang-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SAFE AnWang-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SAFE AnWang-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SAFE AnWang (SAFE4) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SAFE AnWang (SAFE4) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SAFE AnWang-rahakkeelle.

Tarkista SAFE AnWang-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tokenomiikka

SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAFE4-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SAFE AnWang (SAFE4) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SAFE AnWang:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SAFE AnWang MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SAFE AnWang-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SAFE AnWang toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SAFE AnWang-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SAFE AnWang”

Paljonko SAFE AnWang (SAFE4) on arvoltaan tänään?
SAFE4-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.381 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAFE4-USD-parin nykyinen hinta?
SAFE4 -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.381. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SAFE AnWang-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAFE4 markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAFE4-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAFE4-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SAFE4-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAFE4 saavutti ATH-hinnaksi 68.40181061180506 USD.
Mikä oli SAFE4-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAFE4-rahakkeen ATL-hinta oli 1.3419666693271253 USD.
Mikä on SAFE4-rahakkeen treidausvolyymi?
SAFE4-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.66K USD.
Nouseeko SAFE4 tänä vuonna korkeammalle?
SAFE4 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAFE4-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.


SAFE AnWang (SAFE4) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SAFE4-USD-laskin

Summa

SAFE4
SAFE4
USD
USD

1 SAFE4 = 3.381 USD

Treidaa SAFE4-rahaketta

SAFE4USDT
$3.381
$3.381$3.381
-0.20%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu