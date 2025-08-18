Lisätietoja RVF-rahakkeesta

RocketX exchange – hinta (RVF)

1RVF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07083
$0.07083$0.07083
-1.41%1D
USD
Reaaliaikainen RocketX exchange (RVF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:22:28 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.07007
$ 0.07007$ 0.07007
24 h:n matalin
$ 0.0741
$ 0.0741$ 0.0741
24 h:n korkein

$ 0.07007
$ 0.07007$ 0.07007

$ 0.0741
$ 0.0741$ 0.0741

$ 1.376832374971313
$ 1.376832374971313$ 1.376832374971313

$ 0.01723594
$ 0.01723594$ 0.01723594

-0.37%

-1.41%

+16.49%

+16.49%

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07083. Viimeisen 24 tunnin aikana RVF on vaihdellut alimmillaan $ 0.07007 ja korkeimmillaan $ 0.0741 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RVF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.376832374971313, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01723594.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RVF on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -1.41% 24 tunnin aikana ja +16.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen markkinatiedot

No.1304

$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M

$ 3.02K
$ 3.02K$ 3.02K

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

93.69M
93.69M 93.69M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98,541,333
98,541,333 98,541,333

93.69%

ETH

RocketX exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.02K. RVF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.69M ja sen kokonaistarjonta on 98541333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.08M.

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän RocketX exchange-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001013-1.41%
30 päivää$ +0.01963+38.33%
60 päivää$ +0.03433+94.05%
90 päivää$ +0.0156+28.24%
RocketX exchange-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RVF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001013 (-1.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

RocketX exchange 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01963 (+38.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

RocketX exchange-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RVF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03433 (+94.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

RocketX exchange-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0156 (+28.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle RocketX exchange (RVF)?

Tarkista RocketX exchange-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on RocketX exchange (RVF)

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

RocketX exchange on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja RocketX exchange-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RVF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue RocketX exchange-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään RocketX exchange-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

RocketX exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RocketX exchange (RVF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RocketX exchange (RVF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RocketX exchange-rahakkeelle.

Tarkista RocketX exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen tokenomiikka

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RVF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

RocketX exchange (RVF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa RocketX exchange:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa RocketX exchange MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RVF paikallisiin valuuttoihin

RocketX exchange-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton RocketX exchange toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen RocketX exchange-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RocketX exchange”

Paljonko RocketX exchange (RVF) on arvoltaan tänään?
RVF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07083 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RVF-USD-parin nykyinen hinta?
RVF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07083. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RocketX exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RVF markkina-arvo on $ 6.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RVF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RVF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.69M USD.
Mikä oli RVF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RVF saavutti ATH-hinnaksi 1.376832374971313 USD.
Mikä oli RVF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RVF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01723594 USD.
Mikä on RVF-rahakkeen treidausvolyymi?
RVF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.02K USD.
Nouseeko RVF tänä vuonna korkeammalle?
RVF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RVF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:22:28 (UTC+8)

RocketX exchange (RVF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

