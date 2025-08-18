RocketX exchange (RVF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07083. Viimeisen 24 tunnin aikana RVF on vaihdellut alimmillaan $ 0.07007 ja korkeimmillaan $ 0.0741 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RVF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.376832374971313, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01723594.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RVF on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -1.41% 24 tunnin aikana ja +16.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
RocketX exchange (RVF) -rahakkeen markkinatiedot
No.1304
$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M
$ 3.02K
$ 3.02K$ 3.02K
$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M
93.69M
93.69M 93.69M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
98,541,333
98,541,333 98,541,333
93.69%
ETH
RocketX exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.02K. RVF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.69M ja sen kokonaistarjonta on 98541333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.08M.
RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.
RocketX exchange on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja RocketX exchange-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista RVF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue RocketX exchange-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään RocketX exchange-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
RocketX exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon RocketX exchange (RVF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RocketX exchange (RVF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RocketX exchange-rahakkeelle.
RocketX exchange (RVF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RVF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
RocketX exchange (RVF) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa RocketX exchange:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa RocketX exchange MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.