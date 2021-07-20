RVF

RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities.

NimiRVF

SijoitusNo.1316

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta93,691,309

Enimmäistarjonta100,000,000

Kokonaistarjonta98,541,333

Kierrossa oleva määrä0.9369%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.376832374971313,2021-11-16

Alin hinta0.01723594,2021-07-20

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

RVF/USDT
RocketX exchange
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (RVF)
--
24 h:n summa (USDT)
--
RVF/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (RVF)
--
24 h:n summa (USDT)
--
