Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tiedot Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Virallinen verkkosivusto: https://www.rocketpool.net/ Valkoinen paperi: https://docs.rocketpool.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Osta RPL-rahaketta nyt!

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rocket Pool (RPL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 167.99M $ 167.99M $ 167.99M Kokonaistarjonta: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 167.99M $ 167.99M $ 167.99M Kaikkien aikojen korkein: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Nykyinen hinta: $ 7.768 $ 7.768 $ 7.768 Lue lisää Rocket Pool (RPL) -rahakkeen hinnasta

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RPL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RPL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RPL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RPL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

