The Root Network (ROOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
$ 0.003346
$ 0.003346
$ 0.003718
$ 0.003718
$ 0.003346
$ 0.003346
$ 0.003718
$ 0.003718
$ 0.4653452372359346
$ 0.4653452372359346
$ 0.002998370160641525
$ 0.002998370160641525
-1.74%
-4.15%
-0.66%
-0.66%
The Root Network (ROOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003346. Viimeisen 24 tunnin aikana ROOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003346 ja korkeimmillaan $ 0.003718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4653452372359346, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002998370160641525.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ROOT on muuttunut -1.74% viimeisen tunnin aikana, -4.15% 24 tunnin aikana ja -0.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Root Network (ROOT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 11.86M
$ 11.86M
$ 18.93K
$ 18.93K
$ 40.15M
$ 40.15M
3.55B
3.55B
12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000
29.54%
ROOT
The Root Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.93K. ROOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.55B ja sen kokonaistarjonta on 12000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.15M.
The Root Network (ROOT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Root Network-hinnanmuutoksia:
Tänään
$ -0.00014487
-4.15%
30 päivää
$ -0.000745
-18.22%
60 päivää
$ -0.001198
-26.37%
90 päivää
$ -0.001324
-28.36%
The Root Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ROOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00014487 (-4.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
The Root Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000745 (-18.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
The Root Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ROOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001198 (-26.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
The Root Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001324 (-28.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.
The Root Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Voit tehdä seuraavat: - Tarkista ROOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue The Root Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Root Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.