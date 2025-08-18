Lisätietoja ROOT-rahakkeesta

The Root Network-logo

The Root Network – hinta (ROOT)

1ROOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003346
$0.003346$0.003346
-4.15%1D
USD
Reaaliaikainen The Root Network (ROOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:33:00 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003346
$ 0.003346$ 0.003346
24 h:n matalin
$ 0.003718
$ 0.003718$ 0.003718
24 h:n korkein

$ 0.003346
$ 0.003346$ 0.003346

$ 0.003718
$ 0.003718$ 0.003718

$ 0.4653452372359346
$ 0.4653452372359346$ 0.4653452372359346

$ 0.002998370160641525
$ 0.002998370160641525$ 0.002998370160641525

-1.74%

-4.15%

-0.66%

-0.66%

The Root Network (ROOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003346. Viimeisen 24 tunnin aikana ROOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003346 ja korkeimmillaan $ 0.003718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4653452372359346, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002998370160641525.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROOT on muuttunut -1.74% viimeisen tunnin aikana, -4.15% 24 tunnin aikana ja -0.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Root Network (ROOT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1056

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K

$ 40.15M
$ 40.15M$ 40.15M

3.55B
3.55B 3.55B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

29.54%

ROOT

The Root Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.93K. ROOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.55B ja sen kokonaistarjonta on 12000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.15M.

The Root Network (ROOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Root Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00014487-4.15%
30 päivää$ -0.000745-18.22%
60 päivää$ -0.001198-26.37%
90 päivää$ -0.001324-28.36%
The Root Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ROOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00014487 (-4.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Root Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000745 (-18.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Root Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ROOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001198 (-26.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Root Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001324 (-28.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Root Network (ROOT)?

Tarkista The Root Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Root Network (ROOT)

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

The Root Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Root Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ROOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Root Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Root Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Root Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Root Network (ROOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Root Network (ROOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Root Network-rahakkeelle.

Tarkista The Root Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Root Network (ROOT) -rahakkeen tokenomiikka

The Root Network (ROOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Root Network (ROOT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Root Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Root Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ROOT paikallisiin valuuttoihin

The Root Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Root Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen The Root Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "The Root Network"

Paljonko The Root Network (ROOT) on arvoltaan tänään?
ROOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003346 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROOT-USD-parin nykyinen hinta?
ROOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003346. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Root Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROOT markkina-arvo on $ 11.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.55B USD.
Mikä oli ROOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROOT saavutti ATH-hinnaksi 0.4653452372359346 USD.
Mikä oli ROOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002998370160641525 USD.
Mikä on ROOT-rahakkeen treidausvolyymi?
ROOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.93K USD.
Nouseeko ROOT tänä vuonna korkeammalle?
ROOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:33:00 (UTC+8)

The Root Network (ROOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

