The Root Network (ROOT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The Root Network (ROOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The Root Network (ROOT) -rahakkeen tiedot ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Virallinen verkkosivusto: https://www.therootnetwork.com/ Valkoinen paperi: https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Block Explorer: https://rootscan.io/ Osta ROOT-rahaketta nyt!

The Root Network (ROOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Root Network (ROOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.40M $ 11.40M $ 11.40M Kokonaistarjonta: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.55B $ 3.55B $ 3.55B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.59M $ 38.59M $ 38.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 Nykyinen hinta: $ 0.003216 $ 0.003216 $ 0.003216 Lue lisää The Root Network (ROOT) -rahakkeen hinnasta

The Root Network (ROOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Root Network (ROOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ROOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ROOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ROOT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Root Network (ROOT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ROOT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ROOT-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Root Network (ROOT) -rahakkeen hintahistoria ROOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ROOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ROOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ROOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ROOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

