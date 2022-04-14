Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Reform DAO (RFRM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tiedot Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Virallinen verkkosivusto: https://reformdao.com Valkoinen paperi: https://docs.reformdao.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Osta RFRM-rahaketta nyt!

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Reform DAO (RFRM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.90M $ 23.90M $ 23.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02226588832337275 $ 0.02226588832337275 $ 0.02226588832337275 Nykyinen hinta: $ 0.0239 $ 0.0239 $ 0.0239 Lue lisää Reform DAO (RFRM) -rahakkeen hinnasta

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RFRM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RFRM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RFRM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RFRM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RFRM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Reform DAO (RFRM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RFRM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RFRM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen hintahistoria RFRM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RFRM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RFRM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RFRM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RFRM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RFRM-rahakkeen hintaennuste nyt!

