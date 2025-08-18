Lisätietoja RFRM-rahakkeesta

Reform DAO-logo

Reform DAO – hinta (RFRM)

Reaaliaikainen Reform DAO (RFRM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:43:37 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0246. Viimeisen 24 tunnin aikana RFRM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0244 ja korkeimmillaan $ 0.0279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RFRM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6698675534266594, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02226588832337275.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RFRM on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -3.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen markkinatiedot

Reform DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.52K. RFRM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.60M.

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Reform DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000198-0.80%
30 päivää$ -0.0028-10.22%
60 päivää$ -0.0055-18.28%
90 päivää$ -0.0252-50.61%
Reform DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RFRM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000198 (-0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Reform DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0028 (-10.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Reform DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RFRM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0055 (-18.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Reform DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0252 (-50.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Reform DAO (RFRM)?

Tarkista Reform DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Reform DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RFRM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Reform DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Reform DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Reform DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Reform DAO (RFRM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Reform DAO (RFRM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Reform DAO-rahakkeelle.

Tarkista Reform DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tokenomiikka

Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RFRM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Reform DAO (RFRM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Reform DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Reform DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RFRM paikallisiin valuuttoihin

Reform DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Reform DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Reform DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Reform DAO”

Paljonko Reform DAO (RFRM) on arvoltaan tänään?
RFRM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0246 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RFRM-USD-parin nykyinen hinta?
RFRM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0246. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Reform DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RFRM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RFRM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RFRM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli RFRM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RFRM saavutti ATH-hinnaksi 0.6698675534266594 USD.
Mikä oli RFRM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RFRM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02226588832337275 USD.
Mikä on RFRM-rahakkeen treidausvolyymi?
RFRM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.52K USD.
Nouseeko RFRM tänä vuonna korkeammalle?
RFRM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RFRM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Reform DAO (RFRM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

