Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Retard Finder Coin (RFC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tiedot $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. Virallinen verkkosivusto: https://www.retardfindercoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Osta RFC-rahaketta nyt!

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 Nykyinen hinta: $ 0.007658 $ 0.007658 $ 0.007658 Lue lisää Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen hinnasta

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RFC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RFC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RFC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RFC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RFC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RFC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RFC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen hintahistoria RFC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RFC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RFC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RFC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RFC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RFC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!