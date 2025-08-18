Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007904
$ 0.007904$ 0.007904
24 h:n matalin
$ 0.008328
$ 0.008328$ 0.008328
24 h:n korkein
$ 0.007904
$ 0.007904$ 0.007904
$ 0.008328
$ 0.008328$ 0.008328
$ 0.1382801970977262
$ 0.1382801970977262$ 0.1382801970977262
$ 0.00527494165702875
$ 0.00527494165702875$ 0.00527494165702875
+0.37%
-0.02%
+0.01%
+0.01%
Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007999. Viimeisen 24 tunnin aikana RFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.007904 ja korkeimmillaan $ 0.008328 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1382801970977262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00527494165702875.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RFC on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja +0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen markkinatiedot
No.1257
$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M
$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K
$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M
961.55M
961.55M 961.55M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
96.15%
SOL
Retard Finder Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.65K. RFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.55M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.00M.
Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Retard Finder Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000016
-0.02%
30 päivää
$ +0.001637
+25.73%
60 päivää
$ +0.00138
+20.84%
90 päivää
$ -0.005163
-39.23%
Retard Finder Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000016 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Retard Finder Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001637 (+25.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Retard Finder Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00138 (+20.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Retard Finder Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005163 (-39.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Retard Finder Coin (RFC)?
$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.
Retard Finder Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Retard Finder Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista RFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Retard Finder Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Retard Finder Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Retard Finder Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Retard Finder Coin (RFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Retard Finder Coin (RFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Retard Finder Coin-rahakkeelle.
Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Retard Finder Coin (RFC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Retard Finder Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Retard Finder Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.