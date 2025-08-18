Lisätietoja RFC-rahakkeesta

RFC-rahakkeen hintatiedot

RFC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RFC-rahakkeen tokenomiikka

RFC-rahakkeen hintaennuste

RFC-rahakkeen historia

RFC-osto-opas

RFC/fiat-valuuttamuunnin

RFC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Retard Finder Coin-logo

Retard Finder Coin – hinta (RFC)

1RFC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.007999
$0.007999$0.007999
-0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Retard Finder Coin (RFC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:43:13 (UTC+8)

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007904
$ 0.007904$ 0.007904
24 h:n matalin
$ 0.008328
$ 0.008328$ 0.008328
24 h:n korkein

$ 0.007904
$ 0.007904$ 0.007904

$ 0.008328
$ 0.008328$ 0.008328

$ 0.1382801970977262
$ 0.1382801970977262$ 0.1382801970977262

$ 0.00527494165702875
$ 0.00527494165702875$ 0.00527494165702875

+0.37%

-0.02%

+0.01%

+0.01%

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007999. Viimeisen 24 tunnin aikana RFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.007904 ja korkeimmillaan $ 0.008328 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1382801970977262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00527494165702875.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RFC on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja +0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1257

$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M

$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

961.55M
961.55M 961.55M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

96.15%

SOL

Retard Finder Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.65K. RFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.55M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.00M.

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Retard Finder Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000016-0.02%
30 päivää$ +0.001637+25.73%
60 päivää$ +0.00138+20.84%
90 päivää$ -0.005163-39.23%
Retard Finder Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RFC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000016 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Retard Finder Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001637 (+25.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Retard Finder Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00138 (+20.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Retard Finder Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005163 (-39.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Retard Finder Coin (RFC)?

Tarkista Retard Finder Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Retard Finder Coin (RFC)

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Retard Finder Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Retard Finder Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Retard Finder Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Retard Finder Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Retard Finder Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Retard Finder Coin (RFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Retard Finder Coin (RFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Retard Finder Coin-rahakkeelle.

Tarkista Retard Finder Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikka

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Retard Finder Coin (RFC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Retard Finder Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Retard Finder Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RFC paikallisiin valuuttoihin

1 Retard Finder Coin(RFC) - VND
210.493685
1 Retard Finder Coin(RFC) - AUD
A$0.01239845
1 Retard Finder Coin(RFC) - GBP
0.00591926
1 Retard Finder Coin(RFC) - EUR
0.00687914
1 Retard Finder Coin(RFC) - USD
$0.007999
1 Retard Finder Coin(RFC) - MYR
RM0.03375578
1 Retard Finder Coin(RFC) - TRY
0.32803899
1 Retard Finder Coin(RFC) - JPY
¥1.183852
1 Retard Finder Coin(RFC) - ARS
ARS$10.51116594
1 Retard Finder Coin(RFC) - RUB
0.64455942
1 Retard Finder Coin(RFC) - INR
0.69823271
1 Retard Finder Coin(RFC) - IDR
Rp131.13112656
1 Retard Finder Coin(RFC) - KRW
11.1874014
1 Retard Finder Coin(RFC) - PHP
0.45746281
1 Retard Finder Coin(RFC) - EGP
￡E.0.38787151
1 Retard Finder Coin(RFC) - BRL
R$0.04367454
1 Retard Finder Coin(RFC) - CAD
C$0.01111861
1 Retard Finder Coin(RFC) - BDT
0.97283838
1 Retard Finder Coin(RFC) - NGN
12.30614154
1 Retard Finder Coin(RFC) - COP
$32.25396775
1 Retard Finder Coin(RFC) - ZAR
R.0.14166229
1 Retard Finder Coin(RFC) - UAH
0.32939882
1 Retard Finder Coin(RFC) - VES
Bs1.095863
1 Retard Finder Coin(RFC) - CLP
$7.75903
1 Retard Finder Coin(RFC) - PKR
Rs2.26339704
1 Retard Finder Coin(RFC) - KZT
4.29818266
1 Retard Finder Coin(RFC) - THB
฿0.26116735
1 Retard Finder Coin(RFC) - TWD
NT$0.24420947
1 Retard Finder Coin(RFC) - AED
د.إ0.02935633
1 Retard Finder Coin(RFC) - CHF
Fr0.0063992
1 Retard Finder Coin(RFC) - HKD
HK$0.06247219
1 Retard Finder Coin(RFC) - AMD
֏3.06705657
1 Retard Finder Coin(RFC) - MAD
.د.م0.07215098
1 Retard Finder Coin(RFC) - MXN
$0.14998125
1 Retard Finder Coin(RFC) - SAR
ريال0.02999625
1 Retard Finder Coin(RFC) - PLN
0.02927634
1 Retard Finder Coin(RFC) - RON
лв0.03479565
1 Retard Finder Coin(RFC) - SEK
kr0.07687039
1 Retard Finder Coin(RFC) - BGN
лв0.01343832
1 Retard Finder Coin(RFC) - HUF
Ft2.73093859
1 Retard Finder Coin(RFC) - CZK
0.16925884
1 Retard Finder Coin(RFC) - KWD
د.ك0.002439695
1 Retard Finder Coin(RFC) - ILS
0.0271966
1 Retard Finder Coin(RFC) - AOA
Kz7.31836509
1 Retard Finder Coin(RFC) - BHD
.د.ب0.003015623
1 Retard Finder Coin(RFC) - BMD
$0.007999
1 Retard Finder Coin(RFC) - DKK
kr0.05135358
1 Retard Finder Coin(RFC) - HNL
L0.21005374
1 Retard Finder Coin(RFC) - MUR
0.36579427
1 Retard Finder Coin(RFC) - NAD
$0.1415823
1 Retard Finder Coin(RFC) - NOK
kr0.08142982
1 Retard Finder Coin(RFC) - NZD
$0.01367829
1 Retard Finder Coin(RFC) - PAB
B/.0.007999
1 Retard Finder Coin(RFC) - PGK
K0.03351581
1 Retard Finder Coin(RFC) - QAR
ر.ق0.02911636
1 Retard Finder Coin(RFC) - RSD
дин.0.80685913

Retard Finder Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Retard Finder Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Retard Finder Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Retard Finder Coin”

Paljonko Retard Finder Coin (RFC) on arvoltaan tänään?
RFC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007999 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RFC-USD-parin nykyinen hinta?
RFC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.007999. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Retard Finder Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RFC markkina-arvo on $ 7.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.55M USD.
Mikä oli RFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RFC saavutti ATH-hinnaksi 0.1382801970977262 USD.
Mikä oli RFC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RFC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00527494165702875 USD.
Mikä on RFC-rahakkeen treidausvolyymi?
RFC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.65K USD.
Nouseeko RFC tänä vuonna korkeammalle?
RFC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RFC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:43:13 (UTC+8)

Retard Finder Coin (RFC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RFC-USD-laskin

Summa

RFC
RFC
USD
USD

1 RFC = 0.007998 USD

Treidaa RFC-rahaketta

RFCUSDC
$0.007976
$0.007976$0.007976
+0.13%
RFCUSDT
$0.007999
$0.007999$0.007999
+0.03%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu