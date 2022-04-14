Resolv (RESOLV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Resolv (RESOLV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Resolv (RESOLV) -rahakkeen tiedot Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Virallinen verkkosivusto: https://resolv.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.resolv.xyz/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 Osta RESOLV-rahaketta nyt!

Resolv (RESOLV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Resolv (RESOLV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 44.35M $ 44.35M $ 44.35M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 287.04M $ 287.04M $ 287.04M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 154.50M $ 154.50M $ 154.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 Nykyinen hinta: $ 0.1545 $ 0.1545 $ 0.1545 Lue lisää Resolv (RESOLV) -rahakkeen hinnasta

Resolv (RESOLV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Resolv (RESOLV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RESOLV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RESOLV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RESOLV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RESOLV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RESOLV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Resolv (RESOLV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RESOLV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RESOLV-rahakkeita MEXCistä nyt!

Resolv (RESOLV) -rahakkeen hintahistoria RESOLV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RESOLV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RESOLV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RESOLV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RESOLV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RESOLV-rahakkeen hintaennuste nyt!

