RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RealEstateMetaverse (REM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen tiedot REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. Virallinen verkkosivusto: https://www.remmeta.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Osta REM-rahaketta nyt!

RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Nykyinen hinta: $ 0.002093 $ 0.002093 $ 0.002093 Lue lisää RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen hinnasta

RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REM-rahakkeita MEXCistä nyt!

RealEstateMetaverse (REM) -rahakkeen hintahistoria REM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REM-rahakkeen hintaennuste nyt!

