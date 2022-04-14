Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wrapped REACT (REACT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tiedot Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption. Virallinen verkkosivusto: https://reactive.network/ Valkoinen paperi: https://dev.reactive.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5 Osta REACT-rahaketta nyt!

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.07M $ 33.07M $ 33.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09426 $ 0.09426 $ 0.09426 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 Nykyinen hinta: $ 0.06613 $ 0.06613 $ 0.06613 Lue lisää Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen hinnasta

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REACT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REACT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REACT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REACT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REACT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REACT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REACT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen hintahistoria REACT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REACT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REACT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REACT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REACT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REACT-rahakkeen hintaennuste nyt!

