Wrapped REACT-logo

Wrapped REACT – hinta (REACT)

1REACT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07293
$0.07293$0.07293
+1.87%1D
USD
Reaaliaikainen Wrapped REACT (REACT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:17:56 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06662
$ 0.06662$ 0.06662
24 h:n matalin
$ 0.082
$ 0.082$ 0.082
24 h:n korkein

$ 0.06662
$ 0.06662$ 0.06662

$ 0.082
$ 0.082$ 0.082

$ 0.15256872692269793
$ 0.15256872692269793$ 0.15256872692269793

$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853$ 0.01737960734108853

+0.19%

+1.87%

+5.39%

+5.39%

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07293. Viimeisen 24 tunnin aikana REACT on vaihdellut alimmillaan $ 0.06662 ja korkeimmillaan $ 0.082 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15256872692269793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01737960734108853.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REACT on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +1.87% 24 tunnin aikana ja +5.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3682

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.17K
$ 23.17K$ 23.17K

$ 36.47M
$ 36.47M$ 36.47M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Wrapped REACT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.17K. REACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.47M.

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wrapped REACT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0013388+1.87%
30 päivää$ +0.00081+1.12%
60 päivää$ +0.06293+629.30%
90 päivää$ +0.06293+629.30%
Wrapped REACT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään REACT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0013388 (+1.87%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wrapped REACT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00081 (+1.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wrapped REACT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, REACT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.06293 (+629.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wrapped REACT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.06293 (+629.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wrapped REACT (REACT)?

Tarkista Wrapped REACT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wrapped REACT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista REACT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wrapped REACT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wrapped REACT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wrapped REACT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped REACT (REACT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped REACT (REACT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped REACT-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped REACT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REACT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wrapped REACT (REACT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wrapped REACT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wrapped REACT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

REACT paikallisiin valuuttoihin

1 Wrapped REACT(REACT) - VND
1,919.15295
1 Wrapped REACT(REACT) - AUD
A$0.1123122
1 Wrapped REACT(REACT) - GBP
0.0532389
1 Wrapped REACT(REACT) - EUR
0.0619905
1 Wrapped REACT(REACT) - USD
$0.07293
1 Wrapped REACT(REACT) - MYR
RM0.3077646
1 Wrapped REACT(REACT) - TRY
2.9894007
1 Wrapped REACT(REACT) - JPY
¥10.64778
1 Wrapped REACT(REACT) - ARS
ARS$96.34053
1 Wrapped REACT(REACT) - RUB
5.8737822
1 Wrapped REACT(REACT) - INR
6.3682476
1 Wrapped REACT(REACT) - IDR
Rp1,176.2901579
1 Wrapped REACT(REACT) - KRW
100.8709416
1 Wrapped REACT(REACT) - PHP
4.1183571
1 Wrapped REACT(REACT) - EGP
￡E.3.537105
1 Wrapped REACT(REACT) - BRL
R$0.3952806
1 Wrapped REACT(REACT) - CAD
C$0.1006434
1 Wrapped REACT(REACT) - BDT
8.8646415
1 Wrapped REACT(REACT) - NGN
112.0270437
1 Wrapped REACT(REACT) - COP
$290.5574958
1 Wrapped REACT(REACT) - ZAR
R.1.2718992
1 Wrapped REACT(REACT) - UAH
3.0127383
1 Wrapped REACT(REACT) - VES
Bs9.99141
1 Wrapped REACT(REACT) - CLP
$70.0128
1 Wrapped REACT(REACT) - PKR
Rs20.682948
1 Wrapped REACT(REACT) - KZT
39.1882062
1 Wrapped REACT(REACT) - THB
฿2.362932
1 Wrapped REACT(REACT) - TWD
NT$2.2141548
1 Wrapped REACT(REACT) - AED
د.إ0.2676531
1 Wrapped REACT(REACT) - CHF
Fr0.058344
1 Wrapped REACT(REACT) - HKD
HK$0.5695833
1 Wrapped REACT(REACT) - AMD
֏27.8993715
1 Wrapped REACT(REACT) - MAD
.د.م0.6592872
1 Wrapped REACT(REACT) - MXN
$1.3557687
1 Wrapped REACT(REACT) - SAR
ريال0.2734875
1 Wrapped REACT(REACT) - PLN
0.2647359
1 Wrapped REACT(REACT) - RON
лв0.3143283
1 Wrapped REACT(REACT) - SEK
kr0.6921057
1 Wrapped REACT(REACT) - BGN
лв0.1217931
1 Wrapped REACT(REACT) - HUF
Ft24.5883495
1 Wrapped REACT(REACT) - CZK
1.5256956
1 Wrapped REACT(REACT) - KWD
د.ك0.02224365
1 Wrapped REACT(REACT) - ILS
0.2450448
1 Wrapped REACT(REACT) - AOA
Kz66.4808001
1 Wrapped REACT(REACT) - BHD
.د.ب0.02742168
1 Wrapped REACT(REACT) - BMD
$0.07293
1 Wrapped REACT(REACT) - DKK
kr0.4638348
1 Wrapped REACT(REACT) - HNL
L1.9063902
1 Wrapped REACT(REACT) - MUR
3.3628023
1 Wrapped REACT(REACT) - NAD
$1.2857559
1 Wrapped REACT(REACT) - NOK
kr0.7329465
1 Wrapped REACT(REACT) - NZD
$0.123981
1 Wrapped REACT(REACT) - PAB
B/.0.07293
1 Wrapped REACT(REACT) - PGK
K0.3077646
1 Wrapped REACT(REACT) - QAR
ر.ق0.2654652
1 Wrapped REACT(REACT) - RSD
дин.7.2915414

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wrapped REACT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped REACT”

Paljonko Wrapped REACT (REACT) on arvoltaan tänään?
REACT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07293 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REACT-USD-parin nykyinen hinta?
REACT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07293. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped REACT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REACT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli REACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REACT saavutti ATH-hinnaksi 0.15256872692269793 USD.
Mikä oli REACT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REACT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01737960734108853 USD.
Mikä on REACT-rahakkeen treidausvolyymi?
REACT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.17K USD.
Nouseeko REACT tänä vuonna korkeammalle?
REACT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REACT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:17:56 (UTC+8)

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi.

