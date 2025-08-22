Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07293. Viimeisen 24 tunnin aikana REACT on vaihdellut alimmillaan $ 0.06662 ja korkeimmillaan $ 0.082 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15256872692269793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01737960734108853.
Lyhyen aikavälin tuloksissa REACT on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +1.87% 24 tunnin aikana ja +5.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wrapped REACT (REACT) -rahakkeen markkinatiedot
No.3682
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 23.17K
$ 23.17K$ 23.17K
$ 36.47M
$ 36.47M$ 36.47M
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
ETH
Wrapped REACT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.17K. REACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.47M.
Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required.
$REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.
