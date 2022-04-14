Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rebel Cars (RC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rebel Cars (RC) -rahakkeen tiedot RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. Virallinen verkkosivusto: https://rebelcars.io/ Block Explorer: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606 Osta RC-rahaketta nyt!

Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rebel Cars (RC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 Nykyinen hinta: $ 0.00698 $ 0.00698 $ 0.00698 Lue lisää Rebel Cars (RC) -rahakkeen hinnasta

Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

