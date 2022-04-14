Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikka
RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.
Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Rebel Cars (RC) -rahakkeen hintahistoria
RC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
RC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
