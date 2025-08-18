Rebel Cars (RC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0064. Viimeisen 24 tunnin aikana RC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00637 ja korkeimmillaan $ 0.0066 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04193738830921288, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003116133063734695.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rebel Cars (RC) -rahakkeen markkinatiedot
$ 1.32M
$ 12.42K
$ 6.40M
206.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.63%
Rebel Cars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.42K. RC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.35M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.40M.
Rebel Cars (RC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rebel Cars-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.00024
-3.62%
60 päivää
$ -0.0006
-8.58%
90 päivää
$ -0.00186
-22.52%
Rebel Cars-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RC-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Rebel Cars 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00024 (-3.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Rebel Cars-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0006 (-8.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Rebel Cars-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00186 (-22.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology,
RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income.
The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.
Rebel Cars on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rebel Cars-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista RC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Rebel Cars-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rebel Cars-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Rebel Cars-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Rebel Cars (RC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rebel Cars (RC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rebel Cars-rahakkeelle.
Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.