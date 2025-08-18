Lisätietoja RC-rahakkeesta

Rebel Cars-logo

Rebel Cars – hinta (RC)

1RC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Rebel Cars (RC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:43:55 (UTC+8)

Rebel Cars (RC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

Rebel Cars (RC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0064. Viimeisen 24 tunnin aikana RC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00637 ja korkeimmillaan $ 0.0066 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04193738830921288, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003116133063734695.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rebel Cars (RC) -rahakkeen markkinatiedot

No.2000

LAVA

Rebel Cars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.42K. RC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.35M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.40M.

Rebel Cars (RC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rebel Cars-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00024-3.62%
60 päivää$ -0.0006-8.58%
90 päivää$ -0.00186-22.52%
Rebel Cars-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RC-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Rebel Cars 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00024 (-3.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Rebel Cars-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0006 (-8.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Rebel Cars-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00186 (-22.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Rebel Cars (RC)?

Tarkista Rebel Cars-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Rebel Cars (RC)

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

Rebel Cars on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rebel Cars-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Rebel Cars-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rebel Cars-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Rebel Cars-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rebel Cars (RC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rebel Cars (RC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rebel Cars-rahakkeelle.

Tarkista Rebel Cars-rahakkeen hintaennuste nyt!

Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikka

Rebel Cars (RC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Rebel Cars (RC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Rebel Cars:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rebel Cars MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RC paikallisiin valuuttoihin

Rebel Cars-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Rebel Cars toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Rebel Cars-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rebel Cars”

Paljonko Rebel Cars (RC) on arvoltaan tänään?
RC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0064 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RC-USD-parin nykyinen hinta?
RC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0064. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rebel Cars-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RC markkina-arvo on $ 1.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.35M USD.
Mikä oli RC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RC saavutti ATH-hinnaksi 0.04193738830921288 USD.
Mikä oli RC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003116133063734695 USD.
Mikä on RC-rahakkeen treidausvolyymi?
RC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.42K USD.
Nouseeko RC tänä vuonna korkeammalle?
RC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Rebel Cars (RC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

