Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Radio Caca (RACA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Radio Caca (RACA) -rahakkeen tiedot RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Virallinen verkkosivusto: https://www.radiocaca.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 Osta RACA-rahaketta nyt!

Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Radio Caca (RACA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.89M $ 28.89M $ 28.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00005777 $ 0.00005777 $ 0.00005777 Lue lisää Radio Caca (RACA) -rahakkeen hinnasta

Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RACA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RACA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RACA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RACA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RACA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Radio Caca (RACA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RACA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RACA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Radio Caca (RACA) -rahakkeen hintahistoria RACA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RACA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RACA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RACA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RACA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RACA-rahakkeen hintaennuste nyt!

