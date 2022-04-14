Solar (SXP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Solar (SXP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Solar (SXP) -rahakkeen tiedot Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation. Virallinen verkkosivusto: https://solar.org Valkoinen paperi: https://docs.solar.org/project/whitepaper/ Block Explorer: https://solarscan.com Osta SXP-rahaketta nyt!

Solar (SXP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Solar (SXP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 120.11M $ 120.11M $ 120.11M Kokonaistarjonta: $ 653.46M $ 653.46M $ 653.46M Kierrossa oleva tarjonta: $ 653.46M $ 653.46M $ 653.46M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 120.11M $ 120.11M $ 120.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.8603 $ 5.8603 $ 5.8603 Kaikkien aikojen alin: $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 Nykyinen hinta: $ 0.1838 $ 0.1838 $ 0.1838 Lue lisää Solar (SXP) -rahakkeen hinnasta

Solar (SXP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Solar (SXP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SXP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SXP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SXP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SXP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Solar (SXP) -rahakkeen hintahistoria SXP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SXP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SXP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SXP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SXP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SXP-rahakkeen hintaennuste nyt!

