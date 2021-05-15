Lisätietoja RACA-rahakkeesta

RACA-rahakkeen hintatiedot

RACA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RACA-rahakkeen tokenomiikka

RACA-rahakkeen hintaennuste

RACA-rahakkeen historia

RACA-osto-opas

RACA/fiat-valuuttamuunnin

RACA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Radio Caca-logo

Radio Caca – hinta (RACA)

1RACA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00005616
$0.00005616$0.00005616
-0.35%1D
USD
Reaaliaikainen Radio Caca (RACA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:31:32 (UTC+8)

Radio Caca (RACA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00005562
$ 0.00005562$ 0.00005562
24 h:n matalin
$ 0.00005865
$ 0.00005865$ 0.00005865
24 h:n korkein

$ 0.00005562
$ 0.00005562$ 0.00005562

$ 0.00005865
$ 0.00005865$ 0.00005865

--
----

--
----

-0.20%

-0.35%

-3.18%

-3.18%

Radio Caca (RACA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005616. Viimeisen 24 tunnin aikana RACA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005562 ja korkeimmillaan $ 0.00005865 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RACA on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.35% 24 tunnin aikana ja -3.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Radio Caca (RACA) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 141.53K
$ 141.53K$ 141.53K

$ 28.08M
$ 28.08M$ 28.08M

--
----

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

2021-05-15 00:00:00

BSC

Radio Caca-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.53K. RACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 500000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.08M.

Radio Caca (RACA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Radio Caca-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000001973-0.35%
30 päivää$ -0.00001048-15.73%
60 päivää$ +0.00000237+4.40%
90 päivää$ -0.00002587-31.54%
Radio Caca-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RACA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000001973 (-0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Radio Caca 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001048 (-15.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Radio Caca-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RACA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000237 (+4.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Radio Caca-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002587 (-31.54%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Radio Caca (RACA)?

Tarkista Radio Caca-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Radio Caca-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RACA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Radio Caca-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Radio Caca-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Radio Caca-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Radio Caca (RACA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Radio Caca (RACA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Radio Caca-rahakkeelle.

Tarkista Radio Caca-rahakkeen hintaennuste nyt!

Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikka

Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RACA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Radio Caca (RACA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Radio Caca:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Radio Caca MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RACA paikallisiin valuuttoihin

1 Radio Caca(RACA) - VND
1.4778504
1 Radio Caca(RACA) - AUD
A$0.000087048
1 Radio Caca(RACA) - GBP
0.0000415584
1 Radio Caca(RACA) - EUR
0.0000482976
1 Radio Caca(RACA) - USD
$0.00005616
1 Radio Caca(RACA) - MYR
RM0.0002369952
1 Radio Caca(RACA) - TRY
0.0022986288
1 Radio Caca(RACA) - JPY
¥0.00831168
1 Radio Caca(RACA) - ARS
ARS$0.0737976096
1 Radio Caca(RACA) - RUB
0.0045248112
1 Radio Caca(RACA) - INR
0.0049010832
1 Radio Caca(RACA) - IDR
Rp0.9206555904
1 Radio Caca(RACA) - KRW
0.0786554496
1 Radio Caca(RACA) - PHP
0.0032112288
1 Radio Caca(RACA) - EGP
￡E.0.0027226368
1 Radio Caca(RACA) - BRL
R$0.0003071952
1 Radio Caca(RACA) - CAD
C$0.0000780624
1 Radio Caca(RACA) - BDT
0.0068301792
1 Radio Caca(RACA) - NGN
0.0863999136
1 Radio Caca(RACA) - COP
$0.22645116
1 Radio Caca(RACA) - ZAR
R.0.0009951552
1 Radio Caca(RACA) - UAH
0.0023126688
1 Radio Caca(RACA) - VES
Bs0.00769392
1 Radio Caca(RACA) - CLP
$0.0544752
1 Radio Caca(RACA) - PKR
Rs0.0158326272
1 Radio Caca(RACA) - KZT
0.0301770144
1 Radio Caca(RACA) - THB
฿0.0018341856
1 Radio Caca(RACA) - TWD
NT$0.0017134416
1 Radio Caca(RACA) - AED
د.إ0.0002061072
1 Radio Caca(RACA) - CHF
Fr0.000044928
1 Radio Caca(RACA) - HKD
HK$0.0004386096
1 Radio Caca(RACA) - AMD
֏0.021492432
1 Radio Caca(RACA) - MAD
.د.م0.0005060016
1 Radio Caca(RACA) - MXN
$0.0010535616
1 Radio Caca(RACA) - SAR
ريال0.0002106
1 Radio Caca(RACA) - PLN
0.0002055456
1 Radio Caca(RACA) - RON
лв0.000244296
1 Radio Caca(RACA) - SEK
kr0.0005402592
1 Radio Caca(RACA) - BGN
лв0.0000943488
1 Radio Caca(RACA) - HUF
Ft0.0191803248
1 Radio Caca(RACA) - CZK
0.0011889072
1 Radio Caca(RACA) - KWD
د.ك0.0000171288
1 Radio Caca(RACA) - ILS
0.0001915056
1 Radio Caca(RACA) - AOA
Kz0.0514756944
1 Radio Caca(RACA) - BHD
.د.ب0.00002111616
1 Radio Caca(RACA) - BMD
$0.00005616
1 Radio Caca(RACA) - DKK
kr0.0003611088
1 Radio Caca(RACA) - HNL
L0.0014764464
1 Radio Caca(RACA) - MUR
0.0025681968
1 Radio Caca(RACA) - NAD
$0.0009951552
1 Radio Caca(RACA) - NOK
kr0.0005717088
1 Radio Caca(RACA) - NZD
$0.0000960336
1 Radio Caca(RACA) - PAB
B/.0.00005616
1 Radio Caca(RACA) - PGK
K0.0002325024
1 Radio Caca(RACA) - QAR
ر.ق0.0002044224
1 Radio Caca(RACA) - RSD
дин.0.0056704752

Radio Caca-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Radio Caca toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Radio Caca-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Radio Caca”

Paljonko Radio Caca (RACA) on arvoltaan tänään?
RACA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00005616 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RACA-USD-parin nykyinen hinta?
RACA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00005616. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Radio Caca-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RACA markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli RACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RACA saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli RACA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RACA-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on RACA-rahakkeen treidausvolyymi?
RACA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.53K USD.
Nouseeko RACA tänä vuonna korkeammalle?
RACA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RACA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:31:32 (UTC+8)

Radio Caca (RACA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RACA-USD-laskin

Summa

RACA
RACA
USD
USD

1 RACA = 0.00005616 USD

Treidaa RACA-rahaketta

RACAUSDT
$0.00005616
$0.00005616$0.00005616
-0.37%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu