Radio Caca (RACA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00005616. Viimeisen 24 tunnin aikana RACA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005562 ja korkeimmillaan $ 0.00005865 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RACA on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.35% 24 tunnin aikana ja -3.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Radio Caca (RACA) -rahakkeen markkinatiedot
Radio Caca-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.53K. RACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 500000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.08M.
Radio Caca (RACA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Radio Caca-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000001973
-0.35%
30 päivää
$ -0.00001048
-15.73%
60 päivää
$ +0.00000237
+4.40%
90 päivää
$ -0.00002587
-31.54%
Radio Caca-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RACA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000001973 (-0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Radio Caca 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001048 (-15.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Radio Caca-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RACA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000237 (+4.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Radio Caca-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002587 (-31.54%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands.
Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
Radio Caca-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Radio Caca (RACA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Radio Caca (RACA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Radio Caca-rahakkeelle.
Radio Caca (RACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RACA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
