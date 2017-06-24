Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Quantum R. Ledger (QRL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tiedot The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Virallinen verkkosivusto: https://theqrl.org/ Valkoinen paperi: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.theqrl.org/ Osta QRL-rahaketta nyt!

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 48.69M $ 48.69M $ 48.69M Kokonaistarjonta: $ 79.08M $ 79.08M $ 79.08M Kierrossa oleva tarjonta: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 75.25M $ 75.25M $ 75.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Nykyinen hinta: $ 0.71668 $ 0.71668 $ 0.71668 Lue lisää Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen hinnasta

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QRL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QRL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QRL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QRL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QRL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QRL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan QRL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen hintahistoria QRL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QRL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QRL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QRL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QRL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QRL-rahakkeen hintaennuste nyt!

