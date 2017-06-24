Mikä on Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista QRL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Quantum R. Ledger-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Quantum R. Ledger-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Quantum R. Ledger-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quantum R. Ledger (QRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quantum R. Ledger (QRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quantum R. Ledger-rahakkeelle.

Tarkista Quantum R. Ledger-rahakkeen hintaennuste nyt!

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikka

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Quantum R. Ledger (QRL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Quantum R. Ledger:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Quantum R. Ledger MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

QRL paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Quantum R. Ledger-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Quantum R. Ledger toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quantum R. Ledger” Paljonko Quantum R. Ledger (QRL) on arvoltaan tänään? QRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.74103 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on QRL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.74103 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo QRL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Quantum R. Ledger-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen QRL markkina-arvo on $ 50.34M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on QRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? QRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.94M USD . Mikä oli QRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? QRL saavutti ATH-hinnaksi 4.172309875488281 USD . Mikä oli QRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? QRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0408362163245 USD . Mikä on QRL-rahakkeen treidausvolyymi? QRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.74K USD . Nouseeko QRL tänä vuonna korkeammalle? QRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QRL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

