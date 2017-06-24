Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.66266
$ 0.66266$ 0.66266
24 h:n matalin
$ 0.78
$ 0.78$ 0.78
24 h:n korkein
$ 0.66266
$ 0.66266$ 0.66266
$ 0.78
$ 0.78$ 0.78
$ 4.172309875488281
$ 4.172309875488281$ 4.172309875488281
$ 0.0408362163245
$ 0.0408362163245$ 0.0408362163245
-3.52%
-1.19%
+25.42%
+25.42%
Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.74103. Viimeisen 24 tunnin aikana QRL on vaihdellut alimmillaan $ 0.66266 ja korkeimmillaan $ 0.78 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.172309875488281, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0408362163245.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QRL on muuttunut -3.52% viimeisen tunnin aikana, -1.19% 24 tunnin aikana ja +25.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen markkinatiedot
No.585
$ 50.34M
$ 50.34M$ 50.34M
$ 192.74K
$ 192.74K$ 192.74K
$ 77.81M
$ 77.81M$ 77.81M
67.94M
67.94M 67.94M
105,000,000
105,000,000 105,000,000
79,078,747.04245834
79,078,747.04245834 79,078,747.04245834
64.70%
2017-06-24 00:00:00
$ 0.054
$ 0.054$ 0.054
QRL
Quantum R. Ledger-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.74K. QRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.94M ja sen kokonaistarjonta on 79078747.04245834. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.81M.
Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Quantum R. Ledger-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0089245
-1.19%
30 päivää
$ +0.04474
+6.42%
60 päivää
$ +0.03157
+4.44%
90 päivää
$ +0.3566
+92.76%
Quantum R. Ledger-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään QRL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0089245 (-1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Quantum R. Ledger 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.04474 (+6.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Quantum R. Ledger-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, QRL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03157 (+4.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Quantum R. Ledger-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.3566 (+92.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Quantum R. Ledger (QRL)?
The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.
Quantum R. Ledger on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Quantum R. Ledger-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista QRL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Quantum R. Ledger-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Quantum R. Ledger-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Quantum R. Ledger-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Quantum R. Ledger (QRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quantum R. Ledger (QRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quantum R. Ledger-rahakkeelle.
Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Quantum R. Ledger (QRL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Quantum R. Ledger:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Quantum R. Ledger MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.