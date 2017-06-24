Lisätietoja QRL-rahakkeesta

Quantum R. Ledger-logo

Quantum R. Ledger – hinta (QRL)

1QRL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.74103
$0.74103$0.74103
-1.19%1D
USD
Reaaliaikainen Quantum R. Ledger (QRL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:42:56 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.66266
$ 0.66266$ 0.66266
24 h:n matalin
$ 0.78
$ 0.78$ 0.78
24 h:n korkein

$ 0.66266
$ 0.66266$ 0.66266

$ 0.78
$ 0.78$ 0.78

$ 4.172309875488281
$ 4.172309875488281$ 4.172309875488281

$ 0.0408362163245
$ 0.0408362163245$ 0.0408362163245

-3.52%

-1.19%

+25.42%

+25.42%

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.74103. Viimeisen 24 tunnin aikana QRL on vaihdellut alimmillaan $ 0.66266 ja korkeimmillaan $ 0.78 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.172309875488281, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0408362163245.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QRL on muuttunut -3.52% viimeisen tunnin aikana, -1.19% 24 tunnin aikana ja +25.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen markkinatiedot

No.585

$ 50.34M
$ 50.34M$ 50.34M

$ 192.74K
$ 192.74K$ 192.74K

$ 77.81M
$ 77.81M$ 77.81M

67.94M
67.94M 67.94M

105,000,000
105,000,000 105,000,000

79,078,747.04245834
79,078,747.04245834 79,078,747.04245834

64.70%

2017-06-24 00:00:00

$ 0.054
$ 0.054$ 0.054

QRL

Quantum R. Ledger-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.74K. QRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.94M ja sen kokonaistarjonta on 79078747.04245834. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.81M.

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Quantum R. Ledger-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0089245-1.19%
30 päivää$ +0.04474+6.42%
60 päivää$ +0.03157+4.44%
90 päivää$ +0.3566+92.76%
Quantum R. Ledger-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään QRL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0089245 (-1.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Quantum R. Ledger 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.04474 (+6.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Quantum R. Ledger-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, QRL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03157 (+4.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Quantum R. Ledger-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.3566 (+92.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Quantum R. Ledger (QRL)?

Tarkista Quantum R. Ledger-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Quantum R. Ledger-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista QRL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Quantum R. Ledger-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Quantum R. Ledger-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Quantum R. Ledger-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quantum R. Ledger (QRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quantum R. Ledger (QRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quantum R. Ledger-rahakkeelle.

Tarkista Quantum R. Ledger-rahakkeen hintaennuste nyt!

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikka

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Quantum R. Ledger (QRL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Quantum R. Ledger:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Quantum R. Ledger MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

QRL paikallisiin valuuttoihin

1 Quantum R. Ledger(QRL) - VND
19,500.20445
1 Quantum R. Ledger(QRL) - AUD
A$1.1485965
1 Quantum R. Ledger(QRL) - GBP
0.5483622
1 Quantum R. Ledger(QRL) - EUR
0.6372858
1 Quantum R. Ledger(QRL) - USD
$0.74103
1 Quantum R. Ledger(QRL) - MYR
RM3.1271466
1 Quantum R. Ledger(QRL) - TRY
30.3303579
1 Quantum R. Ledger(QRL) - JPY
¥109.67244
1 Quantum R. Ledger(QRL) - ARS
ARS$972.4758999
1 Quantum R. Ledger(QRL) - RUB
59.7047871
1 Quantum R. Ledger(QRL) - INR
64.7067396
1 Quantum R. Ledger(QRL) - IDR
Rp12,148.0308432
1 Quantum R. Ledger(QRL) - KRW
1,037.8569768
1 Quantum R. Ledger(QRL) - PHP
42.3572748
1 Quantum R. Ledger(QRL) - EGP
￡E.35.9325447
1 Quantum R. Ledger(QRL) - BRL
R$4.0534341
1 Quantum R. Ledger(QRL) - CAD
C$1.0226214
1 Quantum R. Ledger(QRL) - BDT
90.1240686
1 Quantum R. Ledger(QRL) - NGN
1,138.2887727
1 Quantum R. Ledger(QRL) - COP
$2,988.0182175
1 Quantum R. Ledger(QRL) - ZAR
R.13.1384619
1 Quantum R. Ledger(QRL) - UAH
30.5156154
1 Quantum R. Ledger(QRL) - VES
Bs101.52111
1 Quantum R. Ledger(QRL) - CLP
$718.7991
1 Quantum R. Ledger(QRL) - PKR
Rs208.9111776
1 Quantum R. Ledger(QRL) - KZT
398.1850602
1 Quantum R. Ledger(QRL) - THB
฿24.2020398
1 Quantum R. Ledger(QRL) - TWD
NT$22.5940047
1 Quantum R. Ledger(QRL) - AED
د.إ2.7195801
1 Quantum R. Ledger(QRL) - CHF
Fr0.592824
1 Quantum R. Ledger(QRL) - HKD
HK$5.7874443
1 Quantum R. Ledger(QRL) - AMD
֏283.592181
1 Quantum R. Ledger(QRL) - MAD
.د.م6.6766803
1 Quantum R. Ledger(QRL) - MXN
$13.9017228
1 Quantum R. Ledger(QRL) - SAR
ريال2.7788625
1 Quantum R. Ledger(QRL) - PLN
2.7121698
1 Quantum R. Ledger(QRL) - RON
лв3.2234805
1 Quantum R. Ledger(QRL) - SEK
kr7.1287086
1 Quantum R. Ledger(QRL) - BGN
лв1.2449304
1 Quantum R. Ledger(QRL) - HUF
Ft252.9061287
1 Quantum R. Ledger(QRL) - CZK
15.6727845
1 Quantum R. Ledger(QRL) - KWD
د.ك0.22601415
1 Quantum R. Ledger(QRL) - ILS
2.5269123
1 Quantum R. Ledger(QRL) - AOA
Kz679.2206877
1 Quantum R. Ledger(QRL) - BHD
.د.ب0.27936831
1 Quantum R. Ledger(QRL) - BMD
$0.74103
1 Quantum R. Ledger(QRL) - DKK
kr4.7574126
1 Quantum R. Ledger(QRL) - HNL
L19.4816787
1 Quantum R. Ledger(QRL) - MUR
33.8873019
1 Quantum R. Ledger(QRL) - NAD
$13.0940001
1 Quantum R. Ledger(QRL) - NOK
kr7.5436854
1 Quantum R. Ledger(QRL) - NZD
$1.2671613
1 Quantum R. Ledger(QRL) - PAB
B/.0.74103
1 Quantum R. Ledger(QRL) - PGK
K3.0678642
1 Quantum R. Ledger(QRL) - QAR
ر.ق2.6973492
1 Quantum R. Ledger(QRL) - RSD
дин.74.7625167

Quantum R. Ledger-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Quantum R. Ledger toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Quantum R. Ledger-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quantum R. Ledger”

Paljonko Quantum R. Ledger (QRL) on arvoltaan tänään?
QRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.74103 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QRL-USD-parin nykyinen hinta?
QRL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.74103. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quantum R. Ledger-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QRL markkina-arvo on $ 50.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.94M USD.
Mikä oli QRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QRL saavutti ATH-hinnaksi 4.172309875488281 USD.
Mikä oli QRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0408362163245 USD.
Mikä on QRL-rahakkeen treidausvolyymi?
QRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 192.74K USD.
Nouseeko QRL tänä vuonna korkeammalle?
QRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QRL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:42:56 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

QRL-USD-laskin

Summa

QRL
QRL
USD
USD

1 QRL = 0.74103 USD

Treidaa QRL-rahaketta

QRLUSDT
$0.74103
$0.74103$0.74103
-1.19%

