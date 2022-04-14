QORPO (QORPO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu QORPO (QORPO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

QORPO (QORPO) -rahakkeen tiedot QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players. Virallinen verkkosivusto: https://qorpo.world/ Valkoinen paperi: https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940 Osta QORPO-rahaketta nyt!

QORPO (QORPO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu QORPO (QORPO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Kokonaistarjonta: $ 749.42M $ 749.42M $ 749.42M Kierrossa oleva tarjonta: $ 393.77M $ 393.77M $ 393.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.83M $ 12.83M $ 12.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.3188 $ 1.3188 $ 1.3188 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 Nykyinen hinta: $ 0.01711 $ 0.01711 $ 0.01711 Lue lisää QORPO (QORPO) -rahakkeen hinnasta

QORPO (QORPO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset QORPO (QORPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QORPO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QORPO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QORPO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QORPO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QORPO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään QORPO (QORPO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QORPO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan QORPO-rahakkeita MEXCistä nyt!

QORPO (QORPO) -rahakkeen hintahistoria QORPO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QORPO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QORPO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QORPO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QORPO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QORPO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!