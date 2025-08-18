Lisätietoja QDX-rahakkeesta

QDX-rahakkeen hintatiedot

QDX-rahakkeen valkoinen paperi

QDX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QDX-rahakkeen tokenomiikka

QDX-rahakkeen hintaennuste

QDX-rahakkeen historia

QDX-osto-opas

QDX/fiat-valuuttamuunnin

QDX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Quidax Token-logo

Quidax Token – hinta (QDX)

1QDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.13064
$0.13064$0.13064
-0.91%1D
USD
Reaaliaikainen Quidax Token (QDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:41:57 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.13001
$ 0.13001$ 0.13001
24 h:n matalin
$ 0.13745
$ 0.13745$ 0.13745
24 h:n korkein

$ 0.13001
$ 0.13001$ 0.13001

$ 0.13745
$ 0.13745$ 0.13745

$ 0.1413140185523702
$ 0.1413140185523702$ 0.1413140185523702

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-0.91%

-0.74%

-0.74%

Quidax Token (QDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.13064. Viimeisen 24 tunnin aikana QDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.13001 ja korkeimmillaan $ 0.13745 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1413140185523702, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QDX on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.91% 24 tunnin aikana ja -0.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quidax Token (QDX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1135

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

$ 297.53K
$ 297.53K$ 297.53K

$ 65.32M
$ 65.32M$ 65.32M

77.00M
77.00M 77.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

15.40%

BSC

Quidax Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 297.53K. QDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.32M.

Quidax Token (QDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Quidax Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0011997-0.91%
30 päivää$ +0.02461+23.21%
60 päivää$ +0.0261+24.96%
90 päivää$ +0.10564+422.56%
Quidax Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään QDX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0011997 (-0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Quidax Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.02461 (+23.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Quidax Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, QDX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0261 (+24.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Quidax Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.10564 (+422.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Quidax Token (QDX)?

Tarkista Quidax Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Quidax Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista QDX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Quidax Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Quidax Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Quidax Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quidax Token (QDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quidax Token (QDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quidax Token-rahakkeelle.

Tarkista Quidax Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Quidax Token (QDX) -rahakkeen tokenomiikka

Quidax Token (QDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Quidax Token (QDX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Quidax Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Quidax Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

QDX paikallisiin valuuttoihin

1 Quidax Token(QDX) - VND
3,437.7916
1 Quidax Token(QDX) - AUD
A$0.202492
1 Quidax Token(QDX) - GBP
0.0966736
1 Quidax Token(QDX) - EUR
0.1123504
1 Quidax Token(QDX) - USD
$0.13064
1 Quidax Token(QDX) - MYR
RM0.5513008
1 Quidax Token(QDX) - TRY
5.3575464
1 Quidax Token(QDX) - JPY
¥19.33472
1 Quidax Token(QDX) - ARS
ARS$171.6687984
1 Quidax Token(QDX) - RUB
10.5269712
1 Quidax Token(QDX) - INR
11.4035656
1 Quidax Token(QDX) - IDR
Rp2,141.6390016
1 Quidax Token(QDX) - KRW
182.713104
1 Quidax Token(QDX) - PHP
7.4713016
1 Quidax Token(QDX) - EGP
￡E.6.3347336
1 Quidax Token(QDX) - BRL
R$0.7132944
1 Quidax Token(QDX) - CAD
C$0.1815896
1 Quidax Token(QDX) - BDT
15.8884368
1 Quidax Token(QDX) - NGN
200.9844144
1 Quidax Token(QDX) - COP
$526.77314
1 Quidax Token(QDX) - ZAR
R.2.3136344
1 Quidax Token(QDX) - UAH
5.3797552
1 Quidax Token(QDX) - VES
Bs17.89768
1 Quidax Token(QDX) - CLP
$126.7208
1 Quidax Token(QDX) - PKR
Rs36.9658944
1 Quidax Token(QDX) - KZT
70.1980976
1 Quidax Token(QDX) - THB
฿4.265396
1 Quidax Token(QDX) - TWD
NT$3.9884392
1 Quidax Token(QDX) - AED
د.إ0.4794488
1 Quidax Token(QDX) - CHF
Fr0.104512
1 Quidax Token(QDX) - HKD
HK$1.0202984
1 Quidax Token(QDX) - AMD
֏50.0912952
1 Quidax Token(QDX) - MAD
.د.م1.1783728
1 Quidax Token(QDX) - MXN
$2.4495
1 Quidax Token(QDX) - SAR
ريال0.4899
1 Quidax Token(QDX) - PLN
0.4781424
1 Quidax Token(QDX) - RON
лв0.568284
1 Quidax Token(QDX) - SEK
kr1.2554504
1 Quidax Token(QDX) - BGN
лв0.2194752
1 Quidax Token(QDX) - HUF
Ft44.6018024
1 Quidax Token(QDX) - CZK
2.7643424
1 Quidax Token(QDX) - KWD
د.ك0.0398452
1 Quidax Token(QDX) - ILS
0.444176
1 Quidax Token(QDX) - AOA
Kz119.5238424
1 Quidax Token(QDX) - BHD
.د.ب0.04925128
1 Quidax Token(QDX) - BMD
$0.13064
1 Quidax Token(QDX) - DKK
kr0.8387088
1 Quidax Token(QDX) - HNL
L3.4306064
1 Quidax Token(QDX) - MUR
5.9741672
1 Quidax Token(QDX) - NAD
$2.312328
1 Quidax Token(QDX) - NOK
kr1.3299152
1 Quidax Token(QDX) - NZD
$0.2233944
1 Quidax Token(QDX) - PAB
B/.0.13064
1 Quidax Token(QDX) - PGK
K0.5473816
1 Quidax Token(QDX) - QAR
ر.ق0.4755296
1 Quidax Token(QDX) - RSD
дин.13.1776568

Quidax Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Quidax Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Quidax Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quidax Token”

Paljonko Quidax Token (QDX) on arvoltaan tänään?
QDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.13064 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QDX-USD-parin nykyinen hinta?
QDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.13064. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quidax Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QDX markkina-arvo on $ 10.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.00M USD.
Mikä oli QDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QDX saavutti ATH-hinnaksi 0.1413140185523702 USD.
Mikä oli QDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on QDX-rahakkeen treidausvolyymi?
QDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 297.53K USD.
Nouseeko QDX tänä vuonna korkeammalle?
QDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:41:57 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

QDX-USD-laskin

Summa

QDX
QDX
USD
USD

1 QDX = 0.13064 USD

Treidaa QDX-rahaketta

QDXUSDT
$0.13064
$0.13064$0.13064
-0.69%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu