Quidax Token (QDX) -rahakkeen tiedot QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Virallinen verkkosivusto: https://qdx.quidax.io/ Valkoinen paperi: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Osta QDX-rahaketta nyt!

Quidax Token (QDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Quidax Token (QDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1485 $ 0.1485 $ 0.1485 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.13512 $ 0.13512 $ 0.13512 Lue lisää Quidax Token (QDX) -rahakkeen hinnasta

Quidax Token (QDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Quidax Token (QDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QDX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Quidax Token (QDX) -rahakkeen hintahistoria QDX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QDX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QDX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

