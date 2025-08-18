Lisätietoja ZANO-rahakkeesta

ZANO-logo

ZANO – hinta (ZANO)

1ZANO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$12.653
$12.653$12.653
+0.83%1D
USD
Reaaliaikainen ZANO (ZANO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:28:24 (UTC+8)

ZANO (ZANO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11.603
$ 11.603$ 11.603
24 h:n matalin
$ 12.8
$ 12.8$ 12.8
24 h:n korkein

$ 11.603
$ 11.603$ 11.603

$ 12.8
$ 12.8$ 12.8

$ 18.18416003270963
$ 18.18416003270963$ 18.18416003270963

$ 0.19191742
$ 0.19191742$ 0.19191742

+0.38%

+0.83%

+11.14%

+11.14%

ZANO (ZANO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 12.683. Viimeisen 24 tunnin aikana ZANO on vaihdellut alimmillaan $ 11.603 ja korkeimmillaan $ 12.8 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZANO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.18416003270963, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.19191742.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZANO on muuttunut +0.38% viimeisen tunnin aikana, +0.83% 24 tunnin aikana ja +11.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZANO (ZANO) -rahakkeen markkinatiedot

No.269

$ 170.36M
$ 170.36M$ 170.36M

$ 843.96K
$ 843.96K$ 843.96K

$ 181.58M
$ 181.58M$ 181.58M

13.43M
13.43M 13.43M

14,317,123
14,317,123 14,317,123

ZANO

ZANO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 170.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 843.96K. ZANO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.43M ja sen kokonaistarjonta on 14317123. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 181.58M.

ZANO (ZANO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZANO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.10416+0.83%
30 päivää$ +3.778+42.42%
60 päivää$ +5.279+71.29%
90 päivää$ +3.906+44.50%
ZANO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZANO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.10416 (+0.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ZANO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +3.778 (+42.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ZANO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZANO-rahakkeiden hinta muuttui $ +5.279 (+71.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ZANO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +3.906 (+44.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZANO (ZANO)?

Tarkista ZANO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZANO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZANO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ZANO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZANO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ZANO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZANO (ZANO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZANO (ZANO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZANO-rahakkeelle.

Tarkista ZANO-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZANO (ZANO) -rahakkeen tokenomiikka

ZANO (ZANO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZANO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ZANO (ZANO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ZANO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZANO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZANO paikallisiin valuuttoihin

1 ZANO(ZANO) - VND
333,753.145
1 ZANO(ZANO) - AUD
A$19.65865
1 ZANO(ZANO) - GBP
9.38542
9.38542
1 ZANO(ZANO) - EUR
10.90738
10.90738
1 ZANO(ZANO) - USD
$12.683
$12.683
1 ZANO(ZANO) - MYR
RM53.52226
1 ZANO(ZANO) - TRY
519.11519
1 ZANO(ZANO) - JPY
¥1,877.084
1 ZANO(ZANO) - ARS
ARS$16,666.22298
1 ZANO(ZANO) - RUB
1,021.99614
1 ZANO(ZANO) - INR
1,107.35273
1 ZANO(ZANO) - IDR
Rp207,917.99952
1 ZANO(ZANO) - KRW
17,763.30248
1 ZANO(ZANO) - PHP
725.08711
1 ZANO(ZANO) - EGP
￡E.614.87184
1 ZANO(ZANO) - BRL
R$69.37601
1 ZANO(ZANO) - CAD
C$17.50254
1 ZANO(ZANO) - BDT
1,542.50646
1 ZANO(ZANO) - NGN
19,482.22947
1 ZANO(ZANO) - COP
$51,141.02675
1 ZANO(ZANO) - ZAR
R.224.86959
1 ZANO(ZANO) - UAH
522.28594
1 ZANO(ZANO) - VES
Bs1,737.571
1 ZANO(ZANO) - CLP
$12,302.51
1 ZANO(ZANO) - PKR
Rs3,575.59136
1 ZANO(ZANO) - KZT
6,815.08322
1 ZANO(ZANO) - THB
฿414.22678
1 ZANO(ZANO) - TWD
NT$386.8315
1 ZANO(ZANO) - AED
د.إ46.54661
1 ZANO(ZANO) - CHF
Fr10.1464
1 ZANO(ZANO) - HKD
HK$99.05423
1 ZANO(ZANO) - AMD
֏4,853.7841
1 ZANO(ZANO) - MAD
.د.م114.27383
1 ZANO(ZANO) - MXN
$237.93308
1 ZANO(ZANO) - SAR
ريال47.56125
1 ZANO(ZANO) - PLN
46.41978
1 ZANO(ZANO) - RON
лв55.17105
1 ZANO(ZANO) - SEK
kr122.01046
1 ZANO(ZANO) - BGN
лв21.30744
1 ZANO(ZANO) - HUF
Ft4,328.58107
1 ZANO(ZANO) - CZK
268.37228
1 ZANO(ZANO) - KWD
د.ك3.868315
1 ZANO(ZANO) - ILS
43.24903
1 ZANO(ZANO) - AOA
Kz11,625.11097
1 ZANO(ZANO) - BHD
.د.ب4.781491
1 ZANO(ZANO) - BMD
$12.683
1 ZANO(ZANO) - DKK
kr81.42486
1 ZANO(ZANO) - HNL
L333.43607
1 ZANO(ZANO) - MUR
579.99359
1 ZANO(ZANO) - NAD
$224.10861
1 ZANO(ZANO) - NOK
kr129.11294
1 ZANO(ZANO) - NZD
$21.68793
1 ZANO(ZANO) - PAB
B/.12.683
1 ZANO(ZANO) - PGK
K52.50762
1 ZANO(ZANO) - QAR
ر.ق46.16612
1 ZANO(ZANO) - RSD
дин.1,279.7147

ZANO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ZANO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ZANO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "ZANO"

Paljonko ZANO (ZANO) on arvoltaan tänään?
ZANO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 12.683 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZANO-USD-parin nykyinen hinta?
ZANO -USD-parin nykyinen hinta on $ 12.683. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZANO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZANO markkina-arvo on $ 170.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZANO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZANO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.43M USD.
Mikä oli ZANO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZANO saavutti ATH-hinnaksi 18.18416003270963 USD.
Mikä oli ZANO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZANO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.19191742 USD.
Mikä on ZANO-rahakkeen treidausvolyymi?
ZANO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 843.96K USD.
Nouseeko ZANO tänä vuonna korkeammalle?
ZANO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZANO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:28:24 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ZANO-USD-laskin

Summa

ZANO
ZANO
USD
USD

1 ZANO = 12.683 USD

Treidaa ZANO-rahaketta

ZANOUSDT
$12.653
$12.653$12.653
+0.83%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu