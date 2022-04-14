Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pyth Network (PYTH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tiedot

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Virallinen verkkosivusto:
https://pyth.network/
Valkoinen paperi:
https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pyth Network (PYTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 710.12M
$ 710.12M$ 710.12M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.75B
$ 5.75B$ 5.75B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4
$ 4$ 4
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.08123667498284516
$ 0.08123667498284516$ 0.08123667498284516
Nykyinen hinta:
$ 0.1235
$ 0.1235$ 0.1235

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PYTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PYTH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PYTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PYTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PYTH-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Pyth Network (PYTH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PYTH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen hintahistoria

PYTH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PYTH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PYTH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PYTH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.