Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tiedot The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Virallinen verkkosivusto: https://pyth.network/ Valkoinen paperi: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Osta PYTH-rahaketta nyt!

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pyth Network (PYTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 710.12M $ 710.12M $ 710.12M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Kaikkien aikojen korkein: $ 4 $ 4 $ 4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Nykyinen hinta: $ 0.1235 $ 0.1235 $ 0.1235 Lue lisää Pyth Network (PYTH) -rahakkeen hinnasta

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PYTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PYTH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PYTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PYTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen hintahistoria PYTH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PYTH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PYTH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PYTH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PYTH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PYTH-rahakkeen hintaennuste nyt!

