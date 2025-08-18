Lisätietoja PYTH-rahakkeesta

Pyth Network-logo

Pyth Network – hinta (PYTH)

$0.1182
+0.76%1D
USD
Reaaliaikainen Pyth Network (PYTH) -hintakaavio
2025-08-22 03:18:58 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.59%

+0.76%

-3.04%

-3.04%

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1182. Viimeisen 24 tunnin aikana PYTH on vaihdellut alimmillaan $ 0.1162 ja korkeimmillaan $ 0.1223 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PYTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.150148439943238, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08123667498284516.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PYTH on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen markkinatiedot

No.101

57.49%

0.01%

SOL

Pyth Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 679.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.04M. PYTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.75B ja sen kokonaistarjonta on 9999984856.346052. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.18B.

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pyth Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000892+0.76%
30 päivää$ -0.0245-17.17%
60 päivää$ +0.0351+42.23%
90 päivää$ -0.0227-16.12%
Pyth Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PYTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000892 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pyth Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0245 (-17.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pyth Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PYTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0351 (+42.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pyth Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0227 (-16.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pyth Network (PYTH)?

Tarkista Pyth Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pyth Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PYTH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pyth Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pyth Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pyth Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pyth Network (PYTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pyth Network (PYTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pyth Network-rahakkeelle.

Tarkista Pyth Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PYTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pyth Network (PYTH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pyth Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pyth Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PYTH paikallisiin valuuttoihin

1 Pyth Network(PYTH) - VND
3,110.433
3,110.433
1 Pyth Network(PYTH) - AUD
A$0.18321
A$0.18321
1 Pyth Network(PYTH) - GBP
0.087468
0.087468
1 Pyth Network(PYTH) - EUR
0.101652
0.101652
1 Pyth Network(PYTH) - USD
$0.1182
$0.1182
1 Pyth Network(PYTH) - MYR
RM0.498804
RM0.498804
1 Pyth Network(PYTH) - TRY
4.837926
4.837926
1 Pyth Network(PYTH) - JPY
¥17.4936
¥17.4936
1 Pyth Network(PYTH) - ARS
ARS$155.321892
1 Pyth Network(PYTH) - RUB
9.523374
9.523374
1 Pyth Network(PYTH) - INR
10.315314
10.315314
1 Pyth Network(PYTH) - IDR
Rp1,937.704608
1 Pyth Network(PYTH) - KRW
165.546192
165.546192
1 Pyth Network(PYTH) - PHP
6.757494
6.757494
1 Pyth Network(PYTH) - EGP
￡E.5.730336
￡E.5.730336
1 Pyth Network(PYTH) - BRL
R$0.646554
R$0.646554
1 Pyth Network(PYTH) - CAD
C$0.163116
C$0.163116
1 Pyth Network(PYTH) - BDT
14.375484
14.375484
1 Pyth Network(PYTH) - NGN
181.565838
181.565838
1 Pyth Network(PYTH) - COP
$476.61195
$476.61195
1 Pyth Network(PYTH) - ZAR
R.2.094504
R.2.094504
1 Pyth Network(PYTH) - UAH
4.867476
4.867476
1 Pyth Network(PYTH) - VES
Bs16.1934
Bs16.1934
1 Pyth Network(PYTH) - CLP
$114.654
$114.654
1 Pyth Network(PYTH) - PKR
Rs33.322944
Rs33.322944
1 Pyth Network(PYTH) - KZT
63.513588
63.513588
1 Pyth Network(PYTH) - THB
฿3.860412
฿3.860412
1 Pyth Network(PYTH) - TWD
NT$3.6051
NT$3.6051
1 Pyth Network(PYTH) - AED
د.إ0.433794
د.إ0.433794
1 Pyth Network(PYTH) - CHF
Fr0.09456
Fr0.09456
1 Pyth Network(PYTH) - HKD
HK$0.923142
HK$0.923142
1 Pyth Network(PYTH) - AMD
֏45.23514
֏45.23514
1 Pyth Network(PYTH) - MAD
.د.م1.064982
.د.م1.064982
1 Pyth Network(PYTH) - MXN
$2.217432
$2.217432
1 Pyth Network(PYTH) - SAR
ريال0.44325
ريال0.44325
1 Pyth Network(PYTH) - PLN
0.432612
0.432612
1 Pyth Network(PYTH) - RON
лв0.51417
лв0.51417
1 Pyth Network(PYTH) - SEK
kr1.137084
kr1.137084
1 Pyth Network(PYTH) - BGN
лв0.198576
лв0.198576
1 Pyth Network(PYTH) - HUF
Ft40.354662
Ft40.354662
1 Pyth Network(PYTH) - CZK
2.501112
2.501112
1 Pyth Network(PYTH) - KWD
د.ك0.036051
د.ك0.036051
1 Pyth Network(PYTH) - ILS
0.403062
0.403062
1 Pyth Network(PYTH) - AOA
Kz108.340938
Kz108.340938
1 Pyth Network(PYTH) - BHD
.د.ب0.0445614
1 Pyth Network(PYTH) - BMD
$0.1182
$0.1182
1 Pyth Network(PYTH) - DKK
kr0.760026
kr0.760026
1 Pyth Network(PYTH) - HNL
L3.107478
L3.107478
1 Pyth Network(PYTH) - MUR
5.405286
5.405286
1 Pyth Network(PYTH) - NAD
$2.088594
$2.088594
1 Pyth Network(PYTH) - NOK
kr1.203276
kr1.203276
1 Pyth Network(PYTH) - NZD
$0.202122
$0.202122
1 Pyth Network(PYTH) - PAB
B/.0.1182
B/.0.1182
1 Pyth Network(PYTH) - PGK
K0.489348
K0.489348
1 Pyth Network(PYTH) - QAR
ر.ق0.430248
ر.ق0.430248
1 Pyth Network(PYTH) - RSD
дин.11.925198

Pyth Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pyth Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pyth Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pyth Network”

Paljonko Pyth Network (PYTH) on arvoltaan tänään?
PYTH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1182 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PYTH-USD-parin nykyinen hinta?
PYTH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1182. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pyth Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PYTH markkina-arvo on $ 679.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PYTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PYTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.75B USD.
Mikä oli PYTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PYTH saavutti ATH-hinnaksi 1.150148439943238 USD.
Mikä oli PYTH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PYTH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08123667498284516 USD.
Mikä on PYTH-rahakkeen treidausvolyymi?
PYTH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.04M USD.
Nouseeko PYTH tänä vuonna korkeammalle?
PYTH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PYTH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

