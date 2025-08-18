Mikä on Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.











Pyth Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pyth Network (PYTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pyth Network (PYTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pyth Network-rahakkeelle.

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikka

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PYTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pyth Network (PYTH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pyth Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pyth Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PYTH paikallisiin valuuttoihin

Pyth Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pyth Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pyth Network” Paljonko Pyth Network (PYTH) on arvoltaan tänään? PYTH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1182 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PYTH-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1182 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PYTH -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Pyth Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PYTH markkina-arvo on $ 679.65M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PYTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PYTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.75B USD . Mikä oli PYTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PYTH saavutti ATH-hinnaksi 1.150148439943238 USD . Mikä oli PYTH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PYTH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08123667498284516 USD . Mikä on PYTH-rahakkeen treidausvolyymi? PYTH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.04M USD . Nouseeko PYTH tänä vuonna korkeammalle? PYTH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PYTH-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

