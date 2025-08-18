Pyth Network (PYTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1182. Viimeisen 24 tunnin aikana PYTH on vaihdellut alimmillaan $ 0.1162 ja korkeimmillaan $ 0.1223 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PYTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.150148439943238, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08123667498284516.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PYTH on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pyth Network (PYTH) -rahakkeen markkinatiedot
No.101
$ 679.65M
$ 679.65M$ 679.65M
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B
5.75B
5.75B 5.75B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,984,856.346052
9,999,984,856.346052 9,999,984,856.346052
57.49%
0.01%
SOL
Pyth Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 679.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.04M. PYTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.75B ja sen kokonaistarjonta on 9999984856.346052. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.18B.
Pyth Network (PYTH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pyth Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000892
+0.76%
30 päivää
$ -0.0245
-17.17%
60 päivää
$ +0.0351
+42.23%
90 päivää
$ -0.0227
-16.12%
Pyth Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PYTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000892 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Pyth Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0245 (-17.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Pyth Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PYTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0351 (+42.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Pyth Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0227 (-16.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pyth Network (PYTH)?
The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.
Pyth Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pyth Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PYTH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Pyth Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pyth Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Pyth Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Pyth Network (PYTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pyth Network (PYTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pyth Network-rahakkeelle.
Pyth Network (PYTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PYTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Pyth Network (PYTH) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Pyth Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pyth Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.