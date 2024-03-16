PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

NimiPYTH

SijoitusNo.80

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)6.50%

Kierrossa oleva tarjonta5,749,984,548.878679

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta9,999,984,548.87868

Kierrossa oleva määrä0.5749%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.150148439943238,2024-03-16

Alin hinta0.08123667498284516,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuSOL

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

PYTH/USDT
Pyth Network
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (PYTH)
--
24 h:n summa (USDT)
--
