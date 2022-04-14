PointPay (PXP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PointPay (PXP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PointPay (PXP) -rahakkeen tiedot PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. Virallinen verkkosivusto: https://pointpay.io/ Valkoinen paperi: https://pointpay.gitbook.io/base Block Explorer: https://explorer.pointpay.io/ Osta PXP-rahaketta nyt!

PointPay (PXP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PointPay (PXP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 830.10K $ 830.10K $ 830.10K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 Nykyinen hinta: $ 0.02767 $ 0.02767 $ 0.02767 Lue lisää PointPay (PXP) -rahakkeen hinnasta

PointPay (PXP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PointPay (PXP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PXP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PXP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PXP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PXP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

