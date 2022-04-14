Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pundi X (PUNDIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tiedot Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://pundix.com/ Valkoinen paperi: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Osta PUNDIX-rahaketta nyt!

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 77.96M $ 77.96M $ 77.96M Kokonaistarjonta: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M Kierrossa oleva tarjonta: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 78.00M $ 78.00M $ 78.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Kaikkien aikojen alin: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Nykyinen hinta: $ 0.3017 $ 0.3017 $ 0.3017 Lue lisää Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen hinnasta

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PUNDIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUNDIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PUNDIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUNDIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUNDIX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUNDIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PUNDIX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen hintahistoria PUNDIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PUNDIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PUNDIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PUNDIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUNDIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PUNDIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!