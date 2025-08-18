Mikä on Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista PUNDIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Pundi X-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pundi X-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pundi X-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pundi X (PUNDIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pundi X (PUNDIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pundi X-rahakkeelle.

Tarkista Pundi X-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikka

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUNDIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pundi X (PUNDIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pundi X:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

PUNDIX paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Pundi X-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pundi X toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pundi X” Paljonko Pundi X (PUNDIX) on arvoltaan tänään? PUNDIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2912 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PUNDIX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.2912 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PUNDIX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Pundi X-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PUNDIX markkina-arvo on $ 75.24M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PUNDIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PUNDIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.39M USD . Mikä oli PUNDIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PUNDIX saavutti ATH-hinnaksi 7.13592656 USD . Mikä oli PUNDIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PUNDIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.21487481482968304 USD . Mikä on PUNDIX-rahakkeen treidausvolyymi? PUNDIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.44K USD . Nouseeko PUNDIX tänä vuonna korkeammalle? PUNDIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUNDIX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

