Pundi X-logo

Pundi X – hinta (PUNDIX)

1PUNDIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Pundi X (PUNDIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:41:44 (UTC+8)

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2912. Viimeisen 24 tunnin aikana PUNDIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.2893 ja korkeimmillaan $ 0.3007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUNDIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.13592656, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.21487481482968304.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUNDIX on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.27% 24 tunnin aikana ja -5.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 75.24M
$ 75.24M$ 75.24M

$ 69.44K
$ 69.44K$ 69.44K

$ 75.28M
$ 75.28M$ 75.28M

258.39M
258.39M 258.39M

258,526,640
258,526,640 258,526,640

258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244

99.94%

ETH

Pundi X-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.44K. PUNDIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.39M ja sen kokonaistarjonta on 258386541.0999244. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.28M.

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pundi X-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000784+0.27%
30 päivää$ -0.0693-19.23%
60 päivää$ +0.0373+14.69%
90 päivää$ -0.1115-27.69%
Pundi X-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PUNDIX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000784 (+0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pundi X 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0693 (-19.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pundi X-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PUNDIX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0373 (+14.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pundi X-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1115 (-27.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pundi X (PUNDIX)?

Tarkista Pundi X-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pundi X (PUNDIX)

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Pundi X on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pundi X-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PUNDIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pundi X-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pundi X-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pundi X-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pundi X (PUNDIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pundi X (PUNDIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pundi X-rahakkeelle.

Tarkista Pundi X-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikka

Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUNDIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pundi X (PUNDIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pundi X:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pundi X MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PUNDIX paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pundi X toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pundi X-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Pundi X"

Paljonko Pundi X (PUNDIX) on arvoltaan tänään?
PUNDIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2912 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUNDIX-USD-parin nykyinen hinta?
PUNDIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2912. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pundi X-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUNDIX markkina-arvo on $ 75.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUNDIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUNDIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.39M USD.
Mikä oli PUNDIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUNDIX saavutti ATH-hinnaksi 7.13592656 USD.
Mikä oli PUNDIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUNDIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.21487481482968304 USD.
Mikä on PUNDIX-rahakkeen treidausvolyymi?
PUNDIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.44K USD.
Nouseeko PUNDIX tänä vuonna korkeammalle?
PUNDIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUNDIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pundi X (PUNDIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
