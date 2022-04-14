Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Puffer (PUFFER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Puffer (PUFFER) -rahakkeen tiedot

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.puffer.fi/
Valkoinen paperi:
https://docs.puffer.fi/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530

Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Puffer (PUFFER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 37.20M
$ 37.20M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 175.95M
$ 175.95M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 211.40M
$ 211.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.0078
$ 1.0078
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.1379968490783011
$ 0.1379968490783011
Nykyinen hinta:
$ 0.2114
$ 0.2114

Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUFFER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUFFER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUFFER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUFFER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUFFER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Puffer (PUFFER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUFFER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Puffer (PUFFER) -rahakkeen hintahistoria

PUFFER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PUFFER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PUFFER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUFFER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.