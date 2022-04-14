Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Puffer (PUFFER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Puffer (PUFFER) -rahakkeen tiedot Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Virallinen verkkosivusto: https://www.puffer.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.puffer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Osta PUFFER-rahaketta nyt!

Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Puffer (PUFFER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 37.20M $ 37.20M $ 37.20M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 211.40M $ 211.40M $ 211.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Nykyinen hinta: $ 0.2114 $ 0.2114 $ 0.2114 Lue lisää Puffer (PUFFER) -rahakkeen hinnasta

Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Puffer (PUFFER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PUFFER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUFFER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PUFFER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUFFER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Puffer (PUFFER) -rahakkeen hintahistoria PUFFER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PUFFER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PUFFER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PUFFER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUFFER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PUFFER-rahakkeen hintaennuste nyt!

